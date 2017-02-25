РФПЛ: «Томь» как-нибудь доиграет, в манеже «Урала» проводить матчи нельзя

— У «Томи» достаточно футболистов, чтобы доиграть сезон?

— Не считал, сколько там игроков, но молодежи точно хватит. Новичков заявлять «Томи» было запрещено.

— Томичи активно предлагают проводить свои домашние матчи на чужих аренах. Лигу это не смущает?

— Такой перенос был в конце первой части сезона на «Локомотив», и сейчас в Ростов. Но это связано исключительно с погодными условиями в Томске.

— Матч «Урал» — «Амкар» тоже под вопросом?

— Комиссия была в Екатеринбурге. Думаю, в понедельник будет объявлено решение. Возможен перенос в Тюмень.

— А манеж премьер-лига не признает?

— В этом сезоне матчи должны проходить на стадионах первой категории. Манеж — это вторая категория.

— «Крылья» тоже не сыграют дома…

— Да, это решение самого клуба. Они посмотрели поле и поняли, что оно не готово. Игра с «Локо» пройдет в Уфе. (Филипп ПАПЕНКОВ).