Арустамян: Аренда Ари до конца сезона обойдётся «Локомотиву» в € 200 тыс

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Соглашение между «Локомотивом» и «Краснодаром» по аренде нападающего Ари предусматривает штраф в размере €500 тысяч за каждый матч, сыгранный бразильским форвардом против краснодарской команды в этом сезоне. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.