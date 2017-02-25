Арустамян: Аренда Ари до конца сезона обойдётся «Локомотиву» в € 200 тыс
Телекомментатор Нобель Арустамян поделился информацией о переходе форварда Ари из «Краснодара» в «Локомотив» на правах аренды до конца текущего сезона.
«Железнодорожники» арендовали бразильского футболиста без права последующего выкупа.
«Аренда до конца сезона обойдётся “Локо” в € 200 тыс. Ари может сыграть против “Краснодара”, но “Локо” придётся доплатить», — написал Арустамян в «Твиттере».
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