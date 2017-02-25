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25 февраля 2017, 0:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Арустамян: Аренда Ари до конца сезона обойдётся «Локомотиву» в € 200 тыс

Телекомментатор Нобель Арустамян поделился информацией о переходе форварда Ари из «Краснодара» в «Локомотив» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Железнодорожники» арендовали бразильского футболиста без права последующего выкупа.

«Аренда до конца сезона обойдётся “Локо” в € 200 тыс. Ари может сыграть против “Краснодара”, но “Локо” придётся доплатить», — написал Арустамян в «Твиттере».

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Новости Премьер-лиги

«Локомотив» заплатит штраф в €500 тысяч, если Ари сыграет в матче против «Краснодара»

«Локомотив» заплатит штраф в €500 тысяч, если Ари сыграет в матче против «Краснодара»

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Соглашение между «Локомотивом» и «Краснодаром» по аренде нападающего Ари предусматривает штраф в размере €500 тысяч за каждый матч, сыгранный бразильским форвардом против краснодарской команды в этом сезоне. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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