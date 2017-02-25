Ал. Миранчук останется в «Локомотиве» как минимум до лета

«Алексей Миранчук остаётся в “Локомотиве”. Это подтверждаю. Документы видел», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.



20 февраля президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что переход Миранчука в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен и процесс близок к завершению. Основным претендентом на игрока назывался «Рубин».