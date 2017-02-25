Ал. Миранчук останется в «Локомотиве» как минимум до лета
Спортивный директор Российской футбольной
Премьер-Лиги Виктор Пышкин сообщил, что полузащитник Алексей Миранчук не покинет «Локомотив» во время зимнего трансферного окна.
«Алексей Миранчук остаётся в “Локомотиве”. Это подтверждаю. Документы видел», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.
20 февраля президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что переход Миранчука в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен и процесс близок к завершению. Основным претендентом на игрока назывался «Рубин».
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