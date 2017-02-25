«Локомотив» арендовал Ари до конца сезона

Сообщается, что аренда будет длиться до конца нынешнего сезона. Также указано, что в «Локомотив» Ари переходит на правах платной аренды до 15 июня 2017 года. Опции выкупа соглашение между клубами не предусматривает.

В текущем сезоне Ари провел за «Краснодар» 19 матчей, забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.