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25 февраля 2017, 0:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тимощук: Никогда не работал в «Зените», в России могут сделать новость из ничего

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук опроверг слухи о том, что он устроился работать в стане сине-бело-голубых.

Бывший полузащитник Зенита и сборной Украины Анатолий Тимощук опроверг слухи о том что он устроился работать в стане <nobr>сине-бело-голубых.</nobr> Увеличить
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«Я никогда не работал в “Зените”, а только играл там. Это всё слухи, не знаю, кто их распространяет. Наверное, российская пресса. Они там могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт», — сказал Тимощук в интервью украинскому телеканалу 112.

Недавно Тимощук был замечен в Харькове, где свой матч проводил бывший клуб Анатолия — донецкий «Шахтёр».

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