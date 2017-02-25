Тимощук: Никогда не работал в «Зените», в России могут сделать новость из ничего

«Я никогда не работал в “Зените”, а только играл там. Это всё слухи, не знаю, кто их распространяет. Наверное, российская пресса. Они там могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт», — сказал Тимощук в интервью украинскому телеканалу 112.



Недавно Тимощук был замечен в Харькове, где свой матч проводил бывший клуб Анатолия — донецкий «Шахтёр».