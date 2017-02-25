Тимощук: Никогда не работал в «Зените», в России могут сделать новость из ничего
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук опроверг слухи о том, что он устроился работать в стане
сине-бело-голубых.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я никогда не работал в “Зените”, а только играл там. Это всё слухи, не знаю, кто их распространяет. Наверное, российская пресса. Они там могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт», — сказал Тимощук в интервью украинскому телеканалу 112.
Недавно Тимощук был замечен в Харькове, где свой матч проводил бывший клуб Анатолия — донецкий «Шахтёр».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter