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25 февраля 2017, 0:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» подтвердил аренду Эззатоллахи

Полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи будет выступать за «Анжи», сообщает пресс-служба махачкалинцев.

Саид перешёл в новую команду на правах аренды до конца текущего сезона. Кроме «Ростова» 20-летний футболист играл за иранский «Малаван» и мадридский «Атлетико». Эззатоллахи являлся игроком сборной Ирана в возрастных категориях до 17 и до 20 лет. В данный момент — футболист национальной сборной своей страны.

В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги Эззатоллахи провёл 10 матчей за «Ростов», пять из которых — в основе, и забил один гол.

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