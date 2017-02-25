«Анжи» подтвердил аренду Эззатоллахи
Полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи будет выступать за «Анжи», сообщает
пресс-служба махачкалинцев.
Саид перешёл в новую команду на правах аренды до конца текущего сезона. Кроме «Ростова» 20-летний футболист играл за иранский «Малаван» и мадридский «Атлетико». Эззатоллахи являлся игроком сборной Ирана в возрастных категориях до 17 и до 20 лет. В данный момент — футболист национальной сборной своей страны.
В нынешнем сезоне российской
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