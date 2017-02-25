«Анжи» подтвердил аренду Эззатоллахи

Саид перешёл в новую команду на правах аренды до конца текущего сезона. Кроме «Ростова» 20-летний футболист играл за иранский «Малаван» и мадридский «Атлетико». Эззатоллахи являлся игроком сборной Ирана в возрастных категориях до 17 и до 20 лет. В данный момент — футболист национальной сборной своей страны.



В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги Эззатоллахи провёл 10 матчей за «Ростов», пять из которых — в основе, и забил один гол.