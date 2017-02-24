«Краснодар» отзаявил Ари

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Ари будет отдан московскому «Локомотиву» в аренду до конца сезона. Ожидается, что у «железнодорожников» будет приоритетное право выкупа футболиста, чей контракт с «Краснодаром» действует до лета 2019 года.



В нынешнем сезоне Ари принял участие в 19 официальных матчах за «горожан», забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.