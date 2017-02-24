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24 февраля 2017, 23:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» отзаявил Ари

«Краснодар» исключил бразильского нападающего Ари из заявки на сезон в российской Премьер-Лиге, информирует пресс-служба РФПЛ.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Ари будет отдан московскому «Локомотиву» в аренду до конца сезона. Ожидается, что у «железнодорожников» будет приоритетное право выкупа футболиста, чей контракт с «Краснодаром» действует до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне Ари принял участие в 19 официальных матчах за «горожан», забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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