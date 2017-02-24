«Анжи» подписал контракт с вратарем Фильцовым до конца сезона

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«Фильцов подписал контракт с “Анжи” до конца сезона», — сказали в пресс-службе.

Права на 27-летнего вратаря принадлежат казанскому «Рубину». Весь 2016 год Фильцов провел в аренде в тульском «Арсенале», проведя за клуб 15 матчей. Зимой стало известно, что туляки решили расстаться с вратарем.