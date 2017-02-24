Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28885774/
24 февраля 2017, 23:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Анжи» подписал контракт с вратарем Фильцовым до конца сезона

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вратарь Александр Фильцов проведет оставшуюся часть сезона-2016/17 чемпионата России в аренде в футбольном клубе «Анжи». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Права на 27-летнего вратаря принадлежат Рубину Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Фильцов подписал контракт с “Анжи” до конца сезона», — сказали в пресс-службе.

Права на 27-летнего вратаря принадлежат казанскому «Рубину». Весь 2016 год Фильцов провел в аренде в тульском «Арсенале», проведя за клуб 15 матчей. Зимой стало известно, что туляки решили расстаться с вратарем.

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
24 февраля

Медведев объявил III зимние Всемирные военные игры в Сочи открытыми

Аввакумова: проблем с допингом в прыжках на лыжах с трамплина не существует

Эксперт: российская шахматистка Костенюк уступила явному фавориту ЧМ в лице Музычук