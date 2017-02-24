«Анжи» подписал контракт с вратарем Фильцовым до конца сезона
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вратарь Александр Фильцов проведет оставшуюся часть сезона-2016/17 чемпионата России в аренде в футбольном клубе «Анжи». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Фильцов подписал контракт с “Анжи” до конца сезона», — сказали в
Права на 27-летнего вратаря принадлежат казанскому «Рубину». Весь 2016 год Фильцов провел в аренде в тульском «Арсенале», проведя за клуб 15 матчей. Зимой стало известно, что туляки решили расстаться с вратарем.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter