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24 февраля 2017, 22:40 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Локо» внес в заявку Лоськова, Коченкова, Фарфана и Антона Миранчука

«Локомотив» внес пятерых игроков в заявку на сезон-2016/17.

Под номером 10 был заявлен 43-летний тренер команды Дмитрий Лоськов, заключивший контракт до конца сезона. Также дозаявлен был перуанский хавбек Джефферсон Фарфан (номер 8) и 18-летний игрок молодежки Роман Тугарев (номер 67). Кроме того, в клуб вернулись вратарь Антон Коченков (номер 77) и хавбек Антон Миранчук (номер 60). Оба игрока начали сезон в арендах — в «Томи» и «Левадии» соответственно.

«Локомотив» после 17 туров занимает десятое место в турнирной таблице премьер-лиги.

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