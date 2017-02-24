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24 февраля 2017, 22:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Крылья Советов» внесли в заявку шестерых игроков

«Крылья Советов» внесли в заявку на сезон шестерых молодых футболистов, сообщает пресс-служба клуба.

Молодёжный состав самарцев пополнили вратарь Егор Любаков, защитник Андрей Дубровин, полузащитники Артём Ежов, Александр Богомолов, Константин Шамаев и нападающий Илья Бурюкин. Все они прошли подготовку ко второй части первенства в молодёжной команде.

Основной состав самарцев пополнили в это межсезонье семеро футболистов — Али Гаджибеков, Срджан Мияилович, Георгий Зотов, Павел Кудряшов, Сандро Цвейба, Александр Глеб и Александр Зуев.

Крылья Советов
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