«Ростов» дозаявил в РФПЛ защитника Сорокина
Защитник Андрей Сорокин, проведший первую часть сезона в «Сахалине», заявлен за «Ростов» в РФПЛ, сообщает
пресс-служба лиги.
20-летний футболист получил 21-й номер.
К этому моменту клубы не объявляли о сделке и пока нет информации о том, идёт ли речь о полноценном трансфере.
Сорокин является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне ПФЛ (зона Восток) он провёл 12 матчей, не отметившись результативными действиями. Андрей также принял участие в игре Кубка России со «СКА-Хабаровск» (1:2).
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