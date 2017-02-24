«Ростов» дозаявил в РФПЛ защитника Сорокина

20-летний футболист получил 21-й номер.



К этому моменту клубы не объявляли о сделке и пока нет информации о том, идёт ли речь о полноценном трансфере.



Сорокин является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне ПФЛ (зона Восток) он провёл 12 матчей, не отметившись результативными действиями. Андрей также принял участие в игре Кубка России со «СКА-Хабаровск» (1:2).