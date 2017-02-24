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24 февраля 2017, 22:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» дозаявил в РФПЛ защитника Сорокина

Защитник Андрей Сорокин, проведший первую часть сезона в «Сахалине», заявлен за «Ростов» в РФПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

20-летний футболист получил 21-й номер.

К этому моменту клубы не объявляли о сделке и пока нет информации о том, идёт ли речь о полноценном трансфере.

Сорокин является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне ПФЛ (зона Восток) он провёл 12 матчей, не отметившись результативными действиями. Андрей также принял участие в игре Кубка России со «СКА-Хабаровск» (1:2).

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