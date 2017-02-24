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24 февраля 2017, 22:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» отдал вратаря Обухова в аренду

Вратарь «Зенита» Игорь Обухов перешёл в «Тюмень» на правах аренды до конца сезона-2016/17, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Воспитанник академии «Зенита» отыграл в текущем сезоне 11 матчей в рамках чемпионата молодёжных составов и неоднократно привлекался к работе с основным составом. В прошлом сезоне он провёл 17 матчей за «Зенит-2» в первенстве ФНЛ.

«Зенит» пожелал Обухову удачи и новых успехов в Тюмени. Игорь уже провёл два матча в составе новой команды в Кубке ФНЛ, пропустив два гола.

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