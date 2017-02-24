«Ростов»: Мусса Думбия до конца сезона будет выступать в тульском «Арсенале» в аренде
Форвард «Ростова» Мусса Думбия на правах аренды до конца сезона перейдет в тульский «Арсенал», сообщили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе футбольного клуба из Ростова-на-Дону.
Нападающий сборной Мали Думбия летом 2014 года подписал с «Ростовом» четырехлетний контракт и за это время провел за ростовский клуб 37 матчей, забив три мяча. Форвард появлялся на поле в основном на замену.
В пятницу вечером Думбия в сопровождении представителей «Арсенала» прибыл в офис Российской футбольной
Тульский «Арсенал» после 17 туров чемпионата России с 12 очками расположился на 15-м месте турнирной таблицы. «Ростов» идет на 7-й строчке, имея в активе 25 баллов.
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