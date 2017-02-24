«Анжи» заявил К. Агаларова, Прудникова и ещё 12 игроков в РФПЛ

В команду официально вернулся защитник Камиль Агаларов, который выступал за «Анжи» с 2008 по 2016 год, а затем расторг соглашение с клубом. 28-летний футболист этой зимой успешно прошёл просмотр и был заявлен на весеннюю часть сезона под седьмым номером.



Форвард Александр Прудников, о возвращении в клуб которого было объявлено сегодня, получил 99-й номер. Игрок уже защищал цвета «Анжи», а в первой части сезона РФПЛ выступал за «Оренбург».



В заявку вошёл и украинский хавбек Максим Белый, выступавший ранее за хорватский «Хайдук». Были также дозаявлены защитник Тома Фибель и полузащитник Иван Иванченко, о приобретении которых сообщалось ранее.

Помимо них была заявлена группа молодых игроков и футболистов, которые успешно прошли просмотр в клубе этой зимой: голкипер Юрий Шлеев, защитники Аликади Саидов и Рустам Мачилов, полузащитники Никита Адамов, Дмитрий Кудряшов и Камиль Закиров, а также нападающие Гамид Агаларов, Арсанбег Муртазалиев и Шамиль Муртузалиев.