Судьи Николаев, Федотов и Москалев пока не допущены к обслуживанию РФПЛ
Главный арбитры Алексей Николаев, Игорь Федотов и Владимир Москалев пока не допущены для обслуживания матчей Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) из-за несданных тестов, заявил агентству «Р-Спорт» полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.
РФПЛ стартует
«Алексей Николаев, Игорь Федотов, Владимир Москалев пока не допущены до обслуживания матчей РФПЛ, поскольку еще не сдали все обязательные тесты», — сказал Калошин по телефону.
Также Калошин рассказал, что на 28 февраля запланировано заседание судейского комитета. «ДСИ представляет списки судейскому комитету, который их рассматривает и потом уже утверждает в представленном формате, либо с изменениями. Потом этот список идет на исполком РФС. Заседание судейского комитета запланировано на 28 февраля, а заседание исполкома — уже позднее», — добавил он.
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