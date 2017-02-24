Судьи Николаев, Федотов и Москалев пока не допущены к обслуживанию РФПЛ

РФПЛ стартует 3—6 марта матчами 18 тура, а 28 февраля и 1 марта состоятся четвертьфинальные встречи Кубка России. Ранее руководитель ДСИ РФС Андрей Будогосский сообщал «Р-Спорт», что обслуживать матчи РФПЛ будут 20−22 главных судьи.

«Алексей Николаев, Игорь Федотов, Владимир Москалев пока не допущены до обслуживания матчей РФПЛ, поскольку еще не сдали все обязательные тесты», — сказал Калошин по телефону.

Также Калошин рассказал, что на 28 февраля запланировано заседание судейского комитета. «ДСИ представляет списки судейскому комитету, который их рассматривает и потом уже утверждает в представленном формате, либо с изменениями. Потом этот список идет на исполком РФС. Заседание судейского комитета запланировано на 28 февраля, а заседание исполкома — уже позднее», — добавил он.