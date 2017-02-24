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24 февраля 2017, 19:46 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Амкар» начал заключительный сбор в Турции

«Амкар» прибыл в Турцию, где пройдет заключительный сбор перед возобновлением чемпионата России, информирует официальный сайт клуба.

Команда расположилась в отеле в Белеке. Сбор продлится до 3 марта.

В Турции «Амкар» проведет два контрольных матча: 25 февраля с минским «Динамо» и 28 февраля — с ивановским «Текстильщиком». Из Белека команда отправится в Екатеринбург на матч 18-го тура чемпионата с «Уралом».

Амкар
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ФК «Амкар» проведет товарищеские матчи с минским «Динамо» и «Текстильщиком»

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Пермский «Амкар» на заключительном учебно-тренировочном сборе проведет товарищеские матчи с минским «Динамо» и ивановским «Текстильщиком», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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