«Амкар» начал заключительный сбор в Турции

Команда расположилась в отеле в Белеке. Сбор продлится до 3 марта.

В Турции «Амкар» проведет два контрольных матча: 25 февраля с минским «Динамо» и 28 февраля — с ивановским «Текстильщиком». Из Белека команда отправится в Екатеринбург на матч 18-го тура чемпионата с «Уралом».