«Амкар» начал заключительный сбор в Турции
«Амкар» прибыл в Турцию, где пройдет заключительный сбор перед возобновлением чемпионата России, информирует официальный сайт клуба.
Команда расположилась в отеле в Белеке. Сбор продлится до 3 марта.
В Турции «Амкар» проведет два контрольных матча: 25 февраля с минским «Динамо» и 28 февраля — с ивановским «Текстильщиком». Из Белека команда отправится в Екатеринбург на матч 18-го тура чемпионата с «Уралом».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter