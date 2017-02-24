Румынские СМИ назвали зарплату Луческу в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу зарабатывает в питерском клубе около 4 миллионов долларов в год (3 миллиона 784 тысячи евро), утверждает ziare.com.
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71-летний румынский специалист подписал контракт с «Зенитом» 24 мая прошлого года. Соглашение подписано по схеме «2+1». За это время Луческу успел завоевать Суперкубок России, обыграв московский «ЦСКА» со счетом 1:0.
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