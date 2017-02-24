«Банкир», «Дракон» и пятнадцатилетний игрок сборной. Кого подписал «Спартак»

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Это 19-летний замбиец Фэшн Сакала, 18-летний уроженец Гвинеи-Бисау, выступавший за юношеские сборные Португалии различных возрастов Идриса Самбу, а также 18-летний либериец Сильванус Нимели, на счету которого один матч за национальную команду своей страны.

Сакала, способный действовать на разных позициях, несмотря на молодость, — известный на родине футболист. В прошлом году он стал чемпионом в составе «Занако», одного из самых успешных клубов Замбии, который базируется в ее столице — Лусаке.

Выросший в деревне мальчишка поначалу поневоле осваивал футбол с помощью пластикового мяча, который в Замбии называют «чимпомбва». Отец, сам в прошлом игравший в футбол, ежедневно тренировал его после уроков в школе. Позже, когда парнишка учился в колледже, его приметили и пригласили в команду «Кумава Старз». Ее хозяин взял на себя оплату образования молодого человека, а тот, в свою очередь, забив 35 голов в 17 матчах любительской лиги, помог команде выйти в 2013 году в третий дивизион.

Сакала отличился в том же году в ходе межпровинциального первенства. Восточная провинция выиграла турнир в Ливингстоне, а Фэшн, автор 6 голов в 9 играх, стал лучшим бомбардиром.

Это была ступень наверх. В том же 2013 году юноша оказался в клубе высшего замбийского дивизиона «Нчанга Рейнджерс» из города Чингола, что в провинции Меденосный пояс, а в 2015-м записался в «банкиры»: клуб «Занако» защищает спортивную честь Национального коммерческого банка Замбии.

Согласно интернет-порталу soka25east.com, освещающего футбольные события в восточной части Африки, многие местные эксперты, видят в новичке «Спартака» того, кто в будущем станет лицом национального футбола. Пока же Сакала дебютировал недавно в составе молодежной сборной и способствовал ее победе в декабрьском чемпионате стран юга Африки (COSAFA) U-20, который состоялся в ЮАР. В финале молодые замбийцы победили команду хозяев — 2:1. Главным снайпером турнира с 5 голами стал южноафриканец Лютер Сингх. На счету у Сакалы на один мяч меньше.

С 26 февраля по 12 марта в Замбии пройдет аналогичный турнир в счет 2017 года. Поэтому в прошлом месяце Фэшн был должен поехать с замбийской молодежкой на сбор в Испанию. Однако ему разрешили вместо этого отправиться на просмотр в «Спартак-2» на Кипре. Теперь в Москве он ожидается к концу следующего месяца.

— Господь внял нашим молитвам, — прокомментировал Сакала контракт с красно-белыми. — Перед собой я поставил очень высокие цели, и с божьей помошью добьюсь их. Считается, что замбийские футболисты, в отличие от игроков из Западной Африки, не преуспевают в Европе, но я постараюсь сделать так, чтобы в Замбии мною гордились.

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Идриса Самбу перешел в «Спартак» из резервной команды «Порту», за которую он, впрочем, сыграл только один раз, проведя на поле ровно час 2 апреля прошлого года. Нападающий, умеющий действовать на фланге и позиции атакующего полузащитника, выступал также за юношескую клубную команду, в том числе в Юношеской лиге УЕФА.

Согласно сайту transfermarkt.com, Самбу начинал заниматься футболом в системе лиссабонского «Спортинга», а «драконом» стал осенью 2013 года.

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Что касается Нимели, то он перешел из чешской «Карвины», в которую прибыл осенью из «Монровия Клаб Брюэриз». Африканец выступал за молодежку, но однажды вышел в кубковом матче и за основную команду клуба, который по итогам прошлого сезона вышел в высший дивизион Чехии и занимает в нем сейчас место в середине турнирной таблицы. Согласно transfermarkt.сom, «Спартак» отдал за игрока 100 тысяч евро.

За сборную Либерии Сильванус сыграл 7 сентября 2013 года, через три дня после того, как ему исполнилось 15 лет! Это был матч заключительного тура отброчного группового турнира ЧМ-2014 на выезде с Анголой. Никакого турнирного значения для обеих сборных он не имел. Подросток — а как иначе назвать? — вступил в игру на 70-й минуте при счете 4:0 в пользу хозяев. После этого либерийцы один гол отквитали. А в итоге им записали «баранку» за участие в матче игрока, который на это права не имел. Впрочем, какая разница 1:4 или 0:3?

Брат Сильвануса, Алекс — ныне нападающий румынского «Вииторула». Между тем на заре карьеры он был в «Манчестер Сити», за который сыграл один матч и из которого следовал в аренду к «Мидлсбро», «Ковентри» и «Кристал Пэлас». На его счету также значатся три матча за молодежную сборную Англии, которую он впоследствии сменил на «Одинокую звезду» — как прозвали за дизайн национального фланга либерийскую команду.