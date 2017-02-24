Янник Боли попрощался с «Анжи»

«Сегодня пришло время расстаться с клубом который меня многому научил, с которым я провел не только трудные периоды, но и замечательные и незабываемые моменты. Этими словами, которые не могут отразить мою грусть, я хочу вам сказать СПАСИБО. Спасибо вам всем болельщикам, фанатам и руководителям. С вами то, что должно было быть трудным, стало легким. Вы были со мной с первого дня и меня приняли как члена этой большой семьи. Я никогда не пожалею, что играл за этот великий клуб “Анжи” Макачкала. Я горжусь тем, что мы вместе делали на протяжении многих лет. Я с тяжелым сердцем вас оставляю, сердцем желая вам больше успеха и радости. Спасибо большое. СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО!!! Ваш Яник БОЛИ», — написал в сообщении Боли.

Ранее сообщалось, что Боли попал в сферу интересов алматинского «Кайрата». Также появлялась информация об интересе к футболисту со стороны ЦСКА и «Локомотива».

Последние два с половиной сезона Боли выступал за «Анжи». За дагестанский клуб Янник отыграл 39 матчей, забил 11 голов. В активе нападающего есть одна игра в составе сборной Кот-д’Ивуара.