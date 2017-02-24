«Анжи» объявил о возвращении Прудникова
Нападающий Александр Прудников официально перешёл в «Анжи». Информацию об этом подтвердили в
пресс-службе клуба. На какой срок рассчитан контракт, не сообщается.
Александр Прудников уже являлся игроком махачкалинской команды. За «Анжи» 28-летний футболист играл в сезоне-2011/12. На его счету 21 матч и 3 гола.
В текущем сезоне форвард выступал за «Оренбург», в составе которого сыграл четыре встречи в
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