«Анжи» объявил о возвращении Прудникова

Александр Прудников уже являлся игроком махачкалинской команды. За «Анжи» 28-летний футболист играл в сезоне-2011/12. На его счету 21 матч и 3 гола.



В текущем сезоне форвард выступал за «Оренбург», в составе которого сыграл четыре встречи в Премьер-Лиге (два раза в стартовом составе), но результативными действиями не отметился. На счету Прудникова 1 жёлтая карточка.