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24 февраля 2017, 16:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» объявил о возвращении Прудникова

Нападающий Александр Прудников официально перешёл в «Анжи». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе клуба. На какой срок рассчитан контракт, не сообщается.

Александр Прудников уже являлся игроком махачкалинской команды. За «Анжи» 28-летний футболист играл в сезоне-2011/12. На его счету 21 матч и 3 гола.

В текущем сезоне форвард выступал за «Оренбург», в составе которого сыграл четыре встречи в Премьер-Лиге (два раза в стартовом составе), но результативными действиями не отметился. На счету Прудникова 1 жёлтая карточка.

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