«Урал» занял шестое место на Кубке ФНЛ
Сегодня на Кипре, где проходит Кубок Футбольной национальной лиги, состоялся матч за пятое место, в котором встречались «Урал» и «Тюмень».
Основное время команды завершили вничью 1:1, а в серии 11-метровых ударов удачливее оказались футболисты тюменского клуба (3:1).
Таким образом, «Урал» занял на турнире шестое место, а «Тюмень» — пятое. Сегодня во встрече за третье место сыграют «Енисей» и «Мордовия», а в финальной игре на поле будут противостоять «Чертаново» и «Факел».
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