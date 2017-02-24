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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28883050/
24 февраля 2017, 16:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» занял шестое место на Кубке ФНЛ

Сегодня на Кипре, где проходит Кубок Футбольной национальной лиги, состоялся матч за пятое место, в котором встречались «Урал» и «Тюмень».

Основное время команды завершили вничью 1:1, а в серии 11-метровых ударов удачливее оказались футболисты тюменского клуба (3:1).

Таким образом, «Урал» занял на турнире шестое место, а «Тюмень» — пятое. Сегодня во встрече за третье место сыграют «Енисей» и «Мордовия», а в финальной игре на поле будут противостоять «Чертаново» и «Факел».

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