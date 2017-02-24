«Урал» занял шестое место на Кубке ФНЛ

Основное время команды завершили вничью 1:1, а в серии 11-метровых ударов удачливее оказались футболисты тюменского клуба (3:1).



Таким образом, «Урал» занял на турнире шестое место, а «Тюмень» — пятое. Сегодня во встрече за третье место сыграют «Енисей» и «Мордовия», а в финальной игре на поле будут противостоять «Чертаново» и «Факел».