«У Нимели есть потенциал дорасти до главного «Спартака»

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— Как футболист оказался в «Спартаке»?

— Клуб поставил задачу найти талантливого нападающего из Африки. Мы предложили им обратить внимание на Нимели. Скауты красно-белых изучили видео, статистику, в итоге Сильванус приглянулся им.

— Расскажите подробнее об игровых качествах Нимели.

— Это центральный нападающий, наконечник атаки. При схеме 4−4−2 может сыграть чуть ниже. Сильванус техничный, у него хороший дриблинг. Несмотря на нацеленность на ворота, игрок совсем нежадный — всегда готов отдать пас, если партнер находится в более удобной позиции.

— Давно «Спартак» вел игрока?

— Где-то в конце ноября пригласили на просмотр. Чехи не хотели отпускать его. Пришлось нелегко, но форвард все-таки оказался в «Спартаке». А совсем недавно широкая публика смогла увидеть его игру воочию — в матче на Кубок ФНЛ Нимели вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей.

— Переговоры с «Карвиной», надо полагать, были не из легких?

— Верно. В итоге чешский клуб устроила сумма, которую предложил «Спартак», и стороны ударили по рукам.

— Во сколько обошелся трансфер?

— Сумму называть не могу, это закрытая информация. Могу лишь сказать, что цифры не самые большие по меркам «Спартака», и очень хорошие для «Карвины».

— На какой срок подписан контракт?

— Четыре с половиной года.

— С адаптацией в России проблем не возникнет?

— Нет. Сильванус поиграл в Чехии, понял, что такое европейский футбол. На самом деле, из всех африканских легионеров, кто находился в «Спартаке» на просмотре, у него в этом плане есть преимущество. Плюс характер футболиста, который хочет добиваться успеха. С дисциплиной так же проблем возникнуть не должно.

— В «Карвине» он выступал за молодежную команду?

— И забивал там очень много, в среднем чуть меньше гола за игру. После чего дебютировал за основной состав, проведя один матч.

— В сборной Либерии Нимели дебютировал в 15 лет. Та игра с Анголой в отборочном цикле ЧМ-2014 остается его единственной.

— В сборной о нем не забыли. Сильванус — один из двух самых талантливых игроков своего возраста в стране. И он еще будет прогрессировать.

— В России он будет играть в ФНЛ?

— Да, речь идет о второй команде. Допускаю, что иногда он будет выходить и за молодежный состав. У Нимели есть потенциал дорасти до главного «Спартака», в Москве все зависит от него.

— «Спартак-2» задумывался изначально как площадка для перехода молодых воспитанников из дубля в главную команду. К удивлению многих, этой зимой в клубе оказались уже четыре легионера.

— Как я понимаю, в «Спартаке» хотят сделать бизнес-проект. Клуб покупает талантливых футболистов в расчете на то, что они выстрелят и их можно будет выгодно перепродать. А кто-то сможет дорасти и до первой команды.

В России «Спартак» стал первым клубом, кто решил пойти по этому пути. Если все сложится удачно, вполне возможно, что и другие клубы возьмут подобный метод на вооружение.