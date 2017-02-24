«У Нимели есть потенциал дорасти до главного «Спартака»
Представитель новичка «Спартака» Дмитрий Винокуров рассказал «СЭ» о 18-летнем нападающем из Либерии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Как футболист оказался в «Спартаке»?
— Клуб поставил задачу найти талантливого нападающего из Африки. Мы предложили им обратить внимание на Нимели. Скауты
— Расскажите подробнее об игровых качествах Нимели.
— Это центральный нападающий, наконечник атаки. При схеме 4−4−2 может сыграть чуть ниже. Сильванус техничный, у него хороший дриблинг. Несмотря на нацеленность на ворота, игрок совсем нежадный — всегда готов отдать пас, если партнер находится в более удобной позиции.
— Давно «Спартак» вел игрока?
—
— Переговоры с «Карвиной», надо полагать, были не из легких?
— Верно. В итоге чешский клуб устроила сумма, которую предложил «Спартак», и стороны ударили по рукам.
— Во сколько обошелся трансфер?
— Сумму называть не могу, это закрытая информация. Могу лишь сказать, что цифры не самые большие по меркам «Спартака», и очень хорошие для «Карвины».
— На какой срок подписан контракт?
— Четыре с половиной года.
— С адаптацией в России проблем не возникнет?
— Нет. Сильванус поиграл в Чехии, понял, что такое европейский футбол. На самом деле, из всех африканских легионеров, кто находился в «Спартаке» на просмотре, у него в этом плане есть преимущество. Плюс характер футболиста, который хочет добиваться успеха. С дисциплиной так же проблем возникнуть не должно.
— В «Карвине» он выступал за молодежную команду?
— И забивал там очень много, в среднем чуть меньше гола за игру. После чего дебютировал за основной состав, проведя один матч.
— В сборной Либерии Нимели дебютировал в 15 лет. Та игра с Анголой в отборочном цикле ЧМ-2014 остается его единственной.
— В сборной о нем не забыли. Сильванус — один из двух самых талантливых игроков своего возраста в стране. И он еще будет прогрессировать.
— В России он будет играть в ФНЛ?
— Да, речь идет о второй команде. Допускаю, что иногда он будет выходить и за молодежный состав. У Нимели есть потенциал дорасти до главного «Спартака», в Москве все зависит от него.
— «Спартак-2» задумывался изначально как площадка для перехода молодых воспитанников из дубля в главную команду. К удивлению многих, этой зимой в клубе оказались уже четыре легионера.
— Как я понимаю, в «Спартаке» хотят сделать
В России «Спартак» стал первым клубом, кто решил пойти по этому пути. Если все сложится удачно, вполне возможно, что и другие клубы возьмут подобный метод на вооружение.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter