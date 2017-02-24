Кержаков заявил, что хотел бы работать в структуре «Зенита» по окончании карьеры

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«У меня нет мыслей о смене клуба. Мне хотелось бы закончить карьеру в “Зените” в тот момент, когда увижу, что буду не нужен команде. После этого мне хотелось бы остаться в структуре клуба и работать там, ведь это мой родной клуб. У меня есть много идей, что можно поменять и изменить в лучшую сторону», — сказал 34-летний футболист.

В текущем сезоне Кержаков провел за «Зенит» девять матчей в чемпионате России, три игры в Лиге Европы и встречу за Суперкубок страны.