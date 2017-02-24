ФК «Спартак» арендовал с правом выкупа у «Анжи» защитника Тигиева
МОСКВА, 24 фев —
Р-Спорт. Московский футбольный клуб «Спартак» взял в аренду у махачкалинского «Анжи» защитника Георгия Тигиева, сообщается на официальном сайте дагестанской команды.
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Срок аренды рассчитан на полгода. По ее окончании «Спартак» имеет право выкупа трансфера 21-летнего игрока у «Анжи».
Тигиев перешел в «Анжи» в 2015 году из московского «Торпедо», подписав 4-летнее соглашение с дагестанским клубом. Всего в составе махачкалинцев защитник провел 38 игр, включая 16 матчей в текущем сезоне.
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