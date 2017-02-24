Кержаков: Мой брат заслуживал больше игрового времени в воротах «Зенита»

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В текущем сезоне Кержаков-младший сыграл за «Зенит» восемь матчей в разных турнирах. За весь прошлый сезон вратарь принял участие в девяти играх. В текущее зимнее трансферное окно он перешел на правах аренды в «Оренбург».

«Если на футбольном поле случаются моменты, за которые я могу покритиковать его, я это делаю. В прошлом году мой брат заслуживал больше времени, но главный тренер “Зенита” использовал его как вратаря на замену Лодыгину. После чего он доказал, что может быть лучше, но… Каждому тренеру симпатизируют разные манеры вратаря, но он надежный, и если бы я был тренером, то хотел бы иметь в своей команде такого вратаря», — сказал Кержаков-старший.

Форвард отметил, что хотел бы работать в структуре «Зенита» по окончании карьеры.

«У меня нет мыслей о смене клуба. Мне хотелось бы закончить карьеру в “Зените” в тот момент, когда увижу, что буду не нужен команде. После этого мне хотелось бы остаться в структуре клуба и работать там, ведь это мой родной клуб. У меня есть много идей, что можно поменять и изменить в лучшую сторону», — сказал 34-летний футболист.

В текущем сезоне Александр Кержаков провел за «Зенит» девять матчей в чемпионате России, три игры в Лиге Европы и встречу за Суперкубок страны.