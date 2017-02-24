Лоськов подпишет с «Локомотивом» контракт игрока, рассчитанный до конца сезона
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Тренер московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов подпишет с клубом контракт игрока, который будет рассчитан до завершения сезона-2016/17. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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«Контракт будет подписан сегодня. Лоськов будет заявлен за команду под 10-м номером», — сказал источник.
В пятницу на странице «Локомотива» в социальной сети Instagram было выложено короткое видео, в котором Лоськов, показывая футболку клуба с номером 10, говорит: «Этот номер занят мной».
Ранее неоднократно сообщалось, что «Локомотив» намерен организовать для Лоськова прощальный матч, причем чтобы это была не выставочная встреча, а официальная игра. В ноябре президент клуба Илья Геркус в интервью ТАСС сообщил, что, скорее всего, прощальный матч Лоськова состоится весной.
Лоськов, который выступал за «Локомотив» на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом клуба по количеству матчей (321) и голов (99) в национальных первенствах. В составе «Локомотива» он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды — Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне он не выступал с 2013 года, при этом футболист пока не объявлял о завершении карьеры.
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