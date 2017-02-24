Кержаков заявил, что из книг футболистов ему понравилась автобиография Симоняна

В пятницу Кержаков в пресс-центре ТАСС представил свою вторую книгу под названием «Александр Кержаков. Лучший». Ранее в 2002 году футболист уже выпускал свою автобиографию под названием «До 16 и старше», в которой рассказал о своей жизни в юности.

«Современные автобиографии не читал, последнюю книгу читал в отпуске — книгу Симоняна. Я ее с удовольствием прочитал, мне было интересно, но стиль написания очень отличается», — отметил футболист.

Также он рассказал, что обе его книги никак не связаны между собой. «Они никак не связаны, только тем, что на обложке и там, и там я, речь идет обо мне. В той книге было ребячество, ничего серьезного, это был эксперимент, но там не собрано все то, о чем хотелось бы рассказать. В этой книге мне хотелось изложить все переживания человека, который должен сконцентрироваться на работе, со своими переживаниями и вопросами», — сказал Кержаков.

«Мне до сих пор некомфортно, когда меня называют автором, просто, наверное, за небольшой срок в моей жизни произошло много событий, о которых часто говорилось, — продолжил он. — Также за моими плечами определенный путь в футболе, эта книга — симбиоз того, о чем хотелось рассказать. Главная идея — показать, что не важно из какой ты семьи; если есть поддержка со стороны родителей, есть цель, то все будет так, как задумывал. Я хотел об этом рассказать».

Кроме того, он отметил, что некоторые главы написал сам. «Идея была, витала в воздухе, и за отпуск я наговорил все темы, которые были присланы издательством. Некоторые главы я написал сам, потому что понял, что это было не то, что должен был увидеть читатель», — добавил Кержаков.