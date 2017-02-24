Федор Смолов: Из-за уважения к «Краснодару» я не могу рассматривать предложения за день или два до закрытия окна

— Из-за уважения к клубу я не могу рассматривать предложения за день или два до закрытия трансферного окна, какие бы клубы и какие бы деньги не фигурировали в этих предложениях, — подчеркнул Смолов. — Сегодня я сфокусирован на продолжении нашей борьбы в Лиге Европы и жду игр чемпионата и Кубка России. Летом мы договорились рассмотреть все предложения, которые как хороши для моей карьеры, так и устроят «Краснодар».