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24 февраля 2017, 13:48 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Федор Смолов: Из-за уважения к «Краснодару» я не могу рассматривать предложения за день или два до закрытия окна

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов по просьбе «СЭ» прокомментировал информацию о предложениях из Китая. Ранее в СМИ появилась информация, что лидеру «быков» предложили контракт в Поднебесной с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

Нападающий Краснодара Федор Смолов по просьбе СЭ прокомментировал информацию о предложениях из Китая. Увеличить
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— Из-за уважения к клубу я не могу рассматривать предложения за день или два до закрытия трансферного окна, какие бы клубы и какие бы деньги не фигурировали в этих предложениях, — подчеркнул Смолов. — Сегодня я сфокусирован на продолжении нашей борьбы в Лиге Европы и жду игр чемпионата и Кубка России. Летом мы договорились рассмотреть все предложения, которые как хороши для моей карьеры, так и устроят «Краснодар».

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