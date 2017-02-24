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24 февраля 2017, 13:39 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Дмитрий Шляхтин: Зимняя трансферная кампания «Крыльев Советов» завершена

Вице-президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин подтвердил интерес самарцев к украинскому нападающему Александру Гладкому. Также он отметил, что больше команда никого не купит в это трансферное окно.

— Да, зимняя трансферная кампания завершена, — сказал Шляхтин.

— Правда ли, что «Крылья Советов» интересовались нападающим киевского «Динамо» Александром Гладким?

— Да, но он отклонил наше предложение.

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