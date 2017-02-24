Дмитрий Шляхтин: Зимняя трансферная кампания «Крыльев Советов» завершена

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов по просьбе «СЭ» прокомментировал информацию о предложениях из Китая. Ранее в СМИ появилась информация, что лидеру «быков» предложили контракт в Поднебесной с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.