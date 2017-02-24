Дмитрий Шляхтин: Зимняя трансферная кампания «Крыльев Советов» завершена
Вице-президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин подтвердил интерес самарцев к украинскому нападающему Александру Гладкому. Также он отметил, что больше команда никого не купит в это трансферное окно.
— Да, зимняя трансферная кампания завершена, — сказал Шляхтин.
— Правда ли, что «Крылья Советов» интересовались нападающим киевского «Динамо» Александром Гладким?
— Да, но он отклонил наше предложение.
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