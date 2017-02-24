ФК «Спартак» подписал контракт с либерийским форвардом Сильванусом Нимели
МОСКВА, 24 фев —
Р-Спорт. Московский «Спартак» подписал контракт с либерийским форвардом Сильванусом Нимели, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Сроки трудового договора не сообщаются.
Нимели, которому в сентябре исполнилось 18 лет, перешел в «Спартак» из чешского клуба «Карвина». В текущем сезоне он провел один матч за основной состав клуба, ранее играя в «молодежке». В 2013 году Нимели дебютировал в составе сборной Либерии.
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