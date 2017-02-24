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24 февраля 2017, 13:09 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Спартак» подписал контракт с либерийским форвардом Сильванусом Нимели

МОСКВА, 24 фев — Р-Спорт. Московский «Спартак» подписал контракт с либерийским форвардом Сильванусом Нимели, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Сроки трудового договора не сообщаются.

Нимели, которому в сентябре исполнилось 18 лет, перешел в «Спартак» из чешского клуба «Карвина». В текущем сезоне он провел один матч за основной состав клуба, ранее играя в «молодежке». В 2013 году Нимели дебютировал в составе сборной Либерии.

Спартак М
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