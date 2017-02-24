ФК «Спартак» подписал контракт с либерийским форвардом Сильванусом Нимели

Сроки трудового договора не сообщаются.

Нимели, которому в сентябре исполнилось 18 лет, перешел в «Спартак» из чешского клуба «Карвина». В текущем сезоне он провел один матч за основной состав клуба, ранее играя в «молодежке». В 2013 году Нимели дебютировал в составе сборной Либерии.