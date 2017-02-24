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24 февраля 2017, 12:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» может арендовать Ари у «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Ари может сменить один российский клуб на другой. Футболист попал в сферу интересов московского «Локомотива». Стороны уже ведут переговоры.

Ожидается, что Ари будет отдан в аренду до конца сезона. По информации «Чемпионата», в случае заключения сделки зарплату бразильцу клубы будут платить совместно.

Контракт 31-летнего нападающего с «Краснодаром» действует до лета 2019 года. В нынешнем сезоне Ари принял участие в 19 официальных матчах за «горожан», забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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