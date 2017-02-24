Александр Пуцко: Хочу показать «Спартаку», на что я способен
23-летний защитник, сменивший «Спартак» на «Уфу», рассказал «СЭ» о своем прошлом и будущем.
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Видимо, что-то случилось...
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— Покидать «Спартак» было нелегко.
— Варианты помимо «Уфы» были?
— Да, но говорить о них сейчас нет смысла.
— Почему выбрали уфимский клуб?
— Я был в отпуске, поступило конкретное предложение. Приехал на второй сбор, провел с командой некоторое время. Здесь мне все понравилось — коллектив, тренировочный процесс, главный тренер.
— «Уфа» не самый богатый клуб. Финансовый вопрос для вас не первоочередной?
— Главное для меня — играть в
— Договориться о трансфере клуба удалось не сразу. Следили за ситуацией, когда вернулись из «Уфы» в «Спартак-2»?
— Узнавал последние новости. Переговоры были долгими, но все решилось благополучно.
— Как вам первые дни в новой команде?
— Все отлично. Тем более, здесь играют бывшие партнеры по «Спартаку» — Слава Кротов и Володя Зубарев. Проблем с адаптацией точно не возникнет.
— Советовались с ними до перехода?
— Общался с Кротовым, услышал только положительные отзывы. В чем и убедился лично, приехав в «Уфу».
— С Семаком общались
— Обстоятельной беседы не было, но разговаривал с ним в прошлый раз и сейчас. Сергей Богданович поспрашивал обо мне, по игре. Общение получилось положительным.
— Какие цели ставите себе в команде?
— Закрепиться в составе, играть в
— Генеральный директор клуба сказал, что со временем вы можете стать одним из лидеров «Уфы». Чувствуете выданный аванс?
— Приятна такая оценка со стороны руководителя. Понимаю, что все зависит от того, как буду играть.
ДЛЯ МЕНЯ ЭМЕРИ — НЕ ТРЕНЕРИШКА
— Вы дебютировали за «Спартак» в 19-летнем возрасте. Помните тот матч?
— Еще бы. Игра в Белгороде против «Салюта» на Кубок России. Тренером тогда был Унаи Эмери. Был очень рад, что удалось сыграть. Тем более вышел в стартовом составе.
— В первые минут 30 за «Спартак» было тревожно. А что чувствовал дебютант?
— На установке тренер сказал, что я в составе. Написал родственникам, чтобы включали телевизор. Волновался очень сильно, но вышел на поле, и мандраж исчез. Тогда белгородцы доставили проблемы, команда играла при своих болельщиках, прессинговала. Но со временем силы у них кончились, и «Спартак» довел дело до логического конца, выйдя в следующую стадию турнира.
— Что можете сказать об Эмери?
— Хороший тренер, тактически грамотный. Но в «Спартаке» у него не получилось. Зато в «Севилье» и «ПСЖ» он доказал свой высокий уровень.
— Не тренеришка?
— Для
— Говорили, что ему не хватило коммуникации с командой.
— Я с ним проработал немного. Видно было, что с некоторыми игроками общего языка Унаи не нашел.
— Дзюба на тот момент был главным весельчаком в команде?
— Именно так. При любой возможности шутил, трудно вспомнить, чтобы он
— Над вами шутил?
— Слава богу, обошлось (смеется). Но тех, у кого с юмором не очень, Артем поддушивал.
— Может, Дзюба учитывал ваши габариты?
— Это вряд ли бы остановило его.
НЕ БОЯЛСЯ ИДТИ НА ТРИБУНУ К ФАНАТАМ
— Следующий матч за первую команду вы провели спустя четыре года. Обидно, что шанса после Кубка не дали?
— Видимо, тренеры не видели в составе. Со своей стороны делал все, чтобы быть полезным. Значит, были ребята сильнее.
— Сами чувствовали, что созрели для
— Да, только сам себя не поставишь в состав.
— Возможность выйти в чемпионате России вам предоставил Аленичев.
— От игры с «Мордовией» остались незабываемые ощущения. Дебют в РФПЛ, поход на трибуну всей командой к фанатам.
— Не боялись идти к болельщикам?
— Нет. Они имели право спросить с команды за неудачный результат. Поговорили нормально, выслушали их претензии.
— К
— Наверное. Я, кстати, изучал мнения специалистов после игры. Комментаторы говорили, что ошибся в обоих голах. Тогда как тренеры на разборе этого не увидели. Что думаю сам? Для первого матча сыграл хорошо.
— Как относитесь к критике со стороны?
— Доверяю тренерскому штабу и родным. Если уважаемый человек выступит в интервью и укажет на ошибки, прислушаюсь к его мнению.
— От кого чаще всего достается?
— От папы, но он всегда говорит по делу. Я и сам чувствую, если провел не самый лучший матч,
ПОСЛЕ «ЛОКО» НАДЕЯЛСЯ, ЧТО БУДУ ИГРАТЬ ЧАЩЕ
— Вслед за «Мордовией» вы сыграли с «Локомотивом». Казалось бы, дорога в основу открыта.
— Во второй игре было полегче, хоть и соперник был более грозным. Я надеялся, что буду играть и дальше, но больше в том сезоне на поле не выходил. Возможно, будь эти игры не в конце чемпионата, все сложилось бы и
— С кем вам комфортнее играть в центре — с Боккетти или Кутеповым?
— В дерби вообще была русская защита — Макеев и Брызгалов на флангах, мы с Илюхой в центре. С Кутеповым играть мне удобнее всего, много лет вместе — сначала в сборной России, затем, когда он перешел в «Спартак», в клубе.
— После встречи с «Локо» многие заговорили, что связка Пуцко — Кутепов станет со временем основной в сборной России. Как вам такое развитие событий?
— Читать такие отзывы приятно, но воспринимал это спокойно. Понимаю, что до сборной России еще работать и работать.
— Но мечта попасть в национальную команду есть?
— Как и у любого футболиста. Если есть постоянная игровая практика, показываешь высокий уровень футбола, то тренерский штаб не оставит это без внимания.
— Илья — стабильный игрок «Спартака». Вам этого сделать не удалось. Находите ответ для себя?
— С Ильей мы дружим, рад за него, что он стал основным футболистом «Спартака», привлекается в сборную России.
— Кутепов поначалу ошибался, но смог зацепиться. Редко такое встретишь в современном футболе.
— Илья молодец, воспользовался своим шансом. У нас ведь как? Опытный игрок ошибся — все закрыли на это глаза. Молодой парень допустил оплошность — и сразу разговоры, что не готов, сажали в запас.
НА АЛЕНИЧЕВА, ТИТОВА И АНАНКО НЕ СМОТРЕЛИ СНИЗУ ВВЕРХ
— Что дала вам работа с Аленичевым?
— Хороший специалист, интересные тренировки. При нем состоялся мой дебют в
— На него, Титова и Ананко молодежь смотрела с открытым ртом?
— Все в курсе, что это легенды клуба, но в первую очередь воспринимали их как тренеров. Такого, чтобы смотрели на них снизу вверх, не было.
— А как с Каррерой складывались отношения?
— Рабочие отношения. Никаких проблем с ним не было. Я выполнял задания, выкладывался на тренировках.
— Итальянец уделяет огромное внимание тактике?
— Не сказал бы, что он водит игроков за руку по полю, но построению на поле время уделяет.
— Сильно сказывалось метание между главной командой и второй?
— Хотелось бы играть постоянно. Но от нас мало зависело, где будем — в первой или второй команде.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО «СПАРТАКУ», ГДЕ Я СТАЛ ФУТБОЛИСТОМ
— Апрельская встреча против «Спартака» будет для вас особенным?
— Для меня каждый матч принципиальный, но понятно, что против своей бывшей команды буду испытывать особые эмоции. Ведь я вырос в этом клубе.
— Есть желание доказать, что в Москве ошиблись, не доверяя вам?
— Врать не буду, мысли такие в голове присутствуют. Однако доказывать хочется в первую очередь самому себе и тем людям, которые в меня поверили в Уфе. Буду стараться не подвести их, показать, на что способен.
— Многие воспитанники
— Ни в коем случае. Могу сказать «Спартаку» только большое спасибо за время, проведенное в команде. Там меня воспитали как футболиста.
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