Александр Пуцко: Хочу показать «Спартаку», на что я способен

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— Покидать «Спартак» было нелегко. Все-таки отдал клубу 10 лет своей жизни — академия, дубль, «Спартак-2», — начал Пуцко. — Понимаю, что мне пора двигаться дальше и выступать в премьер-лиге. В главной команде игровой практики у меня, по сути, не было, поэтому решился на переход.

— Варианты помимо «Уфы» были?

— Да, но говорить о них сейчас нет смысла.

— Почему выбрали уфимский клуб?

— Я был в отпуске, поступило конкретное предложение. Приехал на второй сбор, провел с командой некоторое время. Здесь мне все понравилось — коллектив, тренировочный процесс, главный тренер.

— «Уфа» не самый богатый клуб. Финансовый вопрос для вас не первоочередной?

— Главное для меня — играть в премьер-лиге.

— Договориться о трансфере клуба удалось не сразу. Следили за ситуацией, когда вернулись из «Уфы» в «Спартак-2»?

— Узнавал последние новости. Переговоры были долгими, но все решилось благополучно.

— Как вам первые дни в новой команде?

— Все отлично. Тем более, здесь играют бывшие партнеры по «Спартаку» — Слава Кротов и Володя Зубарев. Проблем с адаптацией точно не возникнет.

— Советовались с ними до перехода?

— Общался с Кротовым, услышал только положительные отзывы. В чем и убедился лично, приехав в «Уфу».

— С Семаком общались тет-а-тет?

— Обстоятельной беседы не было, но разговаривал с ним в прошлый раз и сейчас. Сергей Богданович поспрашивал обо мне, по игре. Общение получилось положительным.

— Какие цели ставите себе в команде?

— Закрепиться в составе, играть в премьер-лиге. Хочу помочь «Уфе» выигрывать и подняться в таблице как можно выше. Побороться за Лигу Европы? Все возможно. В первой половине команда играла хорошо и нужно продолжить это делать.

— Генеральный директор клуба сказал, что со временем вы можете стать одним из лидеров «Уфы». Чувствуете выданный аванс?

— Приятна такая оценка со стороны руководителя. Понимаю, что все зависит от того, как буду играть.

ДЛЯ МЕНЯ ЭМЕРИ — НЕ ТРЕНЕРИШКА

— Вы дебютировали за «Спартак» в 19-летнем возрасте. Помните тот матч?

— Еще бы. Игра в Белгороде против «Салюта» на Кубок России. Тренером тогда был Унаи Эмери. Был очень рад, что удалось сыграть. Тем более вышел в стартовом составе.

— В первые минут 30 за «Спартак» было тревожно. А что чувствовал дебютант?

— На установке тренер сказал, что я в составе. Написал родственникам, чтобы включали телевизор. Волновался очень сильно, но вышел на поле, и мандраж исчез. Тогда белгородцы доставили проблемы, команда играла при своих болельщиках, прессинговала. Но со временем силы у них кончились, и «Спартак» довел дело до логического конца, выйдя в следующую стадию турнира.

— Что можете сказать об Эмери?

— Хороший тренер, тактически грамотный. Но в «Спартаке» у него не получилось. Зато в «Севилье» и «ПСЖ» он доказал свой высокий уровень.

— Не тренеришка?

— Для кого-то — да. Но точно не для меня.

— Говорили, что ему не хватило коммуникации с командой.

— Я с ним проработал немного. Видно было, что с некоторыми игроками общего языка Унаи не нашел. Из-за незнания русского больше общался с иностранцами. Начиналось ведь в Москве все здорово, а потом что-то произошло.

— Дзюба на тот момент был главным весельчаком в команде?

— Именно так. При любой возможности шутил, трудно вспомнить, чтобы он когда-то молчал. С ним было здорово, очень веселый парень.

— Над вами шутил?

— Слава богу, обошлось (смеется). Но тех, у кого с юмором не очень, Артем поддушивал.

— Может, Дзюба учитывал ваши габариты?

— Это вряд ли бы остановило его.

НЕ БОЯЛСЯ ИДТИ НА ТРИБУНУ К ФАНАТАМ

— Следующий матч за первую команду вы провели спустя четыре года. Обидно, что шанса после Кубка не дали?

— Видимо, тренеры не видели в составе. Со своей стороны делал все, чтобы быть полезным. Значит, были ребята сильнее.

— Сами чувствовали, что созрели для премьер-лиги?

— Да, только сам себя не поставишь в состав.

— Возможность выйти в чемпионате России вам предоставил Аленичев.

— От игры с «Мордовией» остались незабываемые ощущения. Дебют в РФПЛ, поход на трибуну всей командой к фанатам.

— Не боялись идти к болельщикам?

— Нет. Они имели право спросить с команды за неудачный результат. Поговорили нормально, выслушали их претензии.

— К вам-то точно не должно было быть вопросов.

— Наверное. Я, кстати, изучал мнения специалистов после игры. Комментаторы говорили, что ошибся в обоих голах. Тогда как тренеры на разборе этого не увидели. Что думаю сам? Для первого матча сыграл хорошо.

— Как относитесь к критике со стороны?

— Доверяю тренерскому штабу и родным. Если уважаемый человек выступит в интервью и укажет на ошибки, прислушаюсь к его мнению.

— От кого чаще всего достается?

— От папы, но он всегда говорит по делу. Я и сам чувствую, если провел не самый лучший матч, где-то ошибся. И когда раздается звонок, морально готов к серьезному разговору.

ПОСЛЕ «ЛОКО» НАДЕЯЛСЯ, ЧТО БУДУ ИГРАТЬ ЧАЩЕ

— Вслед за «Мордовией» вы сыграли с «Локомотивом». Казалось бы, дорога в основу открыта.

— Во второй игре было полегче, хоть и соперник был более грозным. Я надеялся, что буду играть и дальше, но больше в том сезоне на поле не выходил. Возможно, будь эти игры не в конце чемпионата, все сложилось бы и по-другому.

— С кем вам комфортнее играть в центре — с Боккетти или Кутеповым?

— В дерби вообще была русская защита — Макеев и Брызгалов на флангах, мы с Илюхой в центре. С Кутеповым играть мне удобнее всего, много лет вместе — сначала в сборной России, затем, когда он перешел в «Спартак», в клубе.

— После встречи с «Локо» многие заговорили, что связка Пуцко — Кутепов станет со временем основной в сборной России. Как вам такое развитие событий?

— Читать такие отзывы приятно, но воспринимал это спокойно. Понимаю, что до сборной России еще работать и работать.

— Но мечта попасть в национальную команду есть?

— Как и у любого футболиста. Если есть постоянная игровая практика, показываешь высокий уровень футбола, то тренерский штаб не оставит это без внимания.

— Илья — стабильный игрок «Спартака». Вам этого сделать не удалось. Находите ответ для себя?

— С Ильей мы дружим, рад за него, что он стал основным футболистом «Спартака», привлекается в сборную России.

— Кутепов поначалу ошибался, но смог зацепиться. Редко такое встретишь в современном футболе.

— Илья молодец, воспользовался своим шансом. У нас ведь как? Опытный игрок ошибся — все закрыли на это глаза. Молодой парень допустил оплошность — и сразу разговоры, что не готов, сажали в запас.

НА АЛЕНИЧЕВА, ТИТОВА И АНАНКО НЕ СМОТРЕЛИ СНИЗУ ВВЕРХ

— Что дала вам работа с Аленичевым?

— Хороший специалист, интересные тренировки. При нем состоялся мой дебют в премьер-лиге.

— На него, Титова и Ананко молодежь смотрела с открытым ртом?

— Все в курсе, что это легенды клуба, но в первую очередь воспринимали их как тренеров. Такого, чтобы смотрели на них снизу вверх, не было.

— А как с Каррерой складывались отношения?

— Рабочие отношения. Никаких проблем с ним не было. Я выполнял задания, выкладывался на тренировках.

— Итальянец уделяет огромное внимание тактике?

— Не сказал бы, что он водит игроков за руку по полю, но построению на поле время уделяет.

— Сильно сказывалось метание между главной командой и второй?

— Хотелось бы играть постоянно. Но от нас мало зависело, где будем — в первой или второй команде.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО «СПАРТАКУ», ГДЕ Я СТАЛ ФУТБОЛИСТОМ

— Апрельская встреча против «Спартака» будет для вас особенным?

— Для меня каждый матч принципиальный, но понятно, что против своей бывшей команды буду испытывать особые эмоции. Ведь я вырос в этом клубе.

— Есть желание доказать, что в Москве ошиблись, не доверяя вам?

— Врать не буду, мысли такие в голове присутствуют. Однако доказывать хочется в первую очередь самому себе и тем людям, которые в меня поверили в Уфе. Буду стараться не подвести их, показать, на что способен.

— Многие воспитанники красно-белых таят обиду на родной клуб. Вы, судя по всему, к ним не относитесь?

— Ни в коем случае. Могу сказать «Спартаку» только большое спасибо за время, проведенное в команде. Там меня воспитали как футболиста.