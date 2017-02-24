«Анжи» отзаявил Тигиева
«Анжи» отзаявил защитника Георгия Тигиева, сообщает официальный сайт Российской футбольной
Премьер-Лиги. Датой отзаявки 21-летнего футболиста значится 23 февраля.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» окончательно согласовал все детали соглашения о переходе Тигиева. До конца сезона 21-летний футболист будет выступать за
Тигиев перешёл в «Анжи» летом 2015 года из московского «Торпедо». В нынешнем сезоне РФПЛ он принял участие в 14 матчах (12 из которых начал в стартовом составе), но не отметился результативными действиями.
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