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24 февраля 2017, 11:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» отзаявил Тигиева

«Анжи» отзаявил защитника Георгия Тигиева, сообщает официальный сайт Российской футбольной Премьер-Лиги. Датой отзаявки 21-летнего футболиста значится 23 февраля.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» окончательно согласовал все детали соглашения о переходе Тигиева. До конца сезона 21-летний футболист будет выступать за красно-белых на правах аренды. По окончании этого срока московский клуб сможет выкупить контракт игрока.

Тигиев перешёл в «Анжи» летом 2015 года из московского «Торпедо». В нынешнем сезоне РФПЛ он принял участие в 14 матчах (12 из которых начал в стартовом составе), но не отметился результативными действиями.

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