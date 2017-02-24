«Анжи» отзаявил Тигиева

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» окончательно согласовал все детали соглашения о переходе Тигиева. До конца сезона 21-летний футболист будет выступать за красно-белых на правах аренды. По окончании этого срока московский клуб сможет выкупить контракт игрока.



Тигиев перешёл в «Анжи» летом 2015 года из московского «Торпедо». В нынешнем сезоне РФПЛ он принял участие в 14 матчах (12 из которых начал в стартовом составе), но не отметился результативными действиями.