Контрольный матч ФК «Рубин» с норвежским «Стартом» на сборе в Испании отменен
МОСКВА, 24 фев —
Р-Спорт. Контрольный матч «Рубина» с норвежским «Стартом» на сборе в Аликанте (Испания) отменен, сообщается на официальном сайте казанского футбольного клуба.
Встреча была запланирована на 24 февраля. Матч отменен по договоренности между командами. «Рубин» проведет тренировку, после чего отправится в Казань.
По итогам 17 туров «Рубин» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 23 очка. Казанцы возобновят сезон в
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