Контрольный матч ФК «Рубин» с норвежским «Стартом» на сборе в Испании отменен

Встреча была запланирована на 24 февраля. Матч отменен по договоренности между командами. «Рубин» проведет тренировку, после чего отправится в Казань.

По итогам 17 туров «Рубин» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 23 очка. Казанцы возобновят сезон в премьер-лиге 6 марта гостевым матчем с махачкалинским «Анжи», а до этого 1 марта примут новосибирскую «Сибирь» в четвертьфинале Кубка России.