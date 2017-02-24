Соломон Кверквелия: Раз меня отпустили в «Локо», значит, у «Рубина» все хорошо
Защитник Соломон Кверквелия, перешедший на правах аренды из «Рубина» в «Локомотив», не может объяснить, почему в казанском клубе на него не рассчитывали в последнее время. В этом сезоне он принял участие лишь в одном матче — в Кубке России против «Читы».
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Видимо, что-то случилось...
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— До последнего переживали, что ваша аренда в «Локомотив» сорвется?
— Сейчас все получилось. Я подписал контракт с «Локомотивом». Так что все нормально теперь. Очень хотел играть, почти полгода не принимал участия в матчах. Надеюсь, все изменится к лучшему.
— С Юрием Семиным уже поговорили?
— Один раз немного поговорили. Завтра (в пятницу, разговор состоялся в четверг вечером. — Прим. «СЭ») встретимся и все обсудим детально.
— На какой позиции он вас видит?
— Пока не могу сказать. Ясно одно. Если бы Юрий Палыч не хотел видеть меня в команде, меня бы и не позвали. Значит, я нужен этому тренеру.
— Против «Рубина» вам разрешено играть?
— Если честно, не в курсе.
— «Локомотив» может выкупить ваш контракт в конце сезона?
— Да, такая опция у клуба есть.
— Почему Хави Грасия не рассчитывал на вас в «Рубине»?
— Сложно сказать. Может быть, потому что у команды все было хорошо, они решили обойтись без меня.
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— Как не очень хороший? 9-е место… Если ли бы все было плохо, они бы меня не отпустили. А раз решили расстаться, значит, все у «Рубина» хорошо.
— Но что вам говорил тренер «Рубина»?
— Он мне ничего не объяснял. Видимо, ему не нравилось то, как я играл. Правда, где он меня мог видеть на поле? Шанса то не давал….
— Вы на него обижены?
— Сейчас я думаю только о «Локомотиве». Хочу с этой командой добиться максимальных результатов. Остальное мне не интересно. Кто там что думает, кто там что говорит. Желаю «Рубину» удачи, но сейчас я в «Локо». Намерен биться за каждое очко с железнодорожниками до самого конца.
— Говорили, что вы могли оказаться в «Ростове» и киевском «Динамо».
— Сейчас нет смысла об этом говорить. Я — в «Локомотиве». Теперь я здесь. Нужно завоевать место в составе.
— Еще писали, что если бы Курбан Бердыев возглавил «Спартак», то позвал бы вас с собой. Правда?
— Если написали, значит, такое было.
— Вы
— Я обычный человек. Когда меня
— В «Рубине» в последнее время приходилось с
— Нет. Меня там уважали А как
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