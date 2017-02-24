Соломон Кверквелия: Раз меня отпустили в «Локо», значит, у «Рубина» все хорошо

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— До последнего переживали, что ваша аренда в «Локомотив» сорвется?

— Сейчас все получилось. Я подписал контракт с «Локомотивом». Так что все нормально теперь. Очень хотел играть, почти полгода не принимал участия в матчах. Надеюсь, все изменится к лучшему.

— С Юрием Семиным уже поговорили?

— Один раз немного поговорили. Завтра (в пятницу, разговор состоялся в четверг вечером. — Прим. «СЭ») встретимся и все обсудим детально.

— На какой позиции он вас видит?

— Пока не могу сказать. Ясно одно. Если бы Юрий Палыч не хотел видеть меня в команде, меня бы и не позвали. Значит, я нужен этому тренеру.

— Против «Рубина» вам разрешено играть?

— Если честно, не в курсе.

— «Локомотив» может выкупить ваш контракт в конце сезона?

— Да, такая опция у клуба есть.

— Почему Хави Грасия не рассчитывал на вас в «Рубине»?

— Сложно сказать. Может быть, потому что у команды все было хорошо, они решили обойтись без меня.

— Результат-то не очень пока хороший…

— Как не очень хороший? 9-е место… Если ли бы все было плохо, они бы меня не отпустили. А раз решили расстаться, значит, все у «Рубина» хорошо.

— Но что вам говорил тренер «Рубина»?

— Он мне ничего не объяснял. Видимо, ему не нравилось то, как я играл. Правда, где он меня мог видеть на поле? Шанса то не давал….

— Вы на него обижены?

— Сейчас я думаю только о «Локомотиве». Хочу с этой командой добиться максимальных результатов. Остальное мне не интересно. Кто там что думает, кто там что говорит. Желаю «Рубину» удачи, но сейчас я в «Локо». Намерен биться за каждое очко с железнодорожниками до самого конца.

— Говорили, что вы могли оказаться в «Ростове» и киевском «Динамо».

— Сейчас нет смысла об этом говорить. Я — в «Локомотиве». Теперь я здесь. Нужно завоевать место в составе.

— Еще писали, что если бы Курбан Бердыев возглавил «Спартак», то позвал бы вас с собой. Правда?

— Если написали, значит, такое было.

— Вы как-то заметили «Если мне что-то плохое скажут, отвечу. Могу и лицо сломать, мне без разницы, кто это будет». Вы настолько прямой человек?

— Я обычный человек. Когда меня кто-то не уважает, меня просто это бесит! Не могу закрывать глаза на хамство.

— В «Рубине» в последнее время приходилось с кем-то конфликтовать?