«Спартак» арендует Тигиева с правом выкупа
Как стало известно «СЭ», защитник Георгий Тигиев с большой долей вероятности все же покинет «Анжи» — сегодня 21-летний защитник подпишет контракт со «Спартаком», который берет футболиста в аренду. При этом
красно-белые будут иметь право выкупа игрока за 1 миллион евро.
У Тигиева по ходу зимней подготовки возникли непреодолимые разногласия с главным тренером «Анжи» Александром Григоряном, со второго сбора защитник работает с молодежным составом. В контракте футболиста есть пункт о сумме отступных — тот же 1 миллион евро, однако полноценной сделке не дает осуществиться позиция главного тренера
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter