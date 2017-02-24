Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28878573/
24 февраля 2017, 9:48 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак» арендует Тигиева с правом выкупа

Как стало известно «СЭ», защитник Георгий Тигиев с большой долей вероятности все же покинет «Анжи» — сегодня 21-летний защитник подпишет контракт со «Спартаком», который берет футболиста в аренду. При этом красно-белые будут иметь право выкупа игрока за 1 миллион евро.

У Тигиева по ходу зимней подготовки возникли непреодолимые разногласия с главным тренером «Анжи» Александром Григоряном, со второго сбора защитник работает с молодежным составом. В контракте футболиста есть пункт о сумме отступных — тот же 1 миллион евро, однако полноценной сделке не дает осуществиться позиция главного тренера красно-белых Массимо Карреры, который не видит на данном этапе необходимости в покупке Тигиева.

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Соломон Кверквелия: Раз меня отпустили в «Локо», значит, у «Рубина» все хорошо

Соломон Кверквелия: Раз меня отпустили в «Локо», значит, у «Рубина» все хорошо

Защитник Соломон Кверквелия, перешедший на правах аренды из «Рубина» в «Локомотив», не может объяснить, почему в казанском клубе на него не рассчитывали в последнее время. В этом сезоне он принял участие лишь в одном матче — в Кубке России против «Читы».
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Месси поставил ультиматум руководству "Барсы". Кто должен уйти

Резцова уничтожила Акимову

Вместо перехода в "Спартак" - перевод в дубль