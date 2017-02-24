«Спартак» арендует Тигиева с правом выкупа

Защитник Соломон Кверквелия, перешедший на правах аренды из «Рубина» в «Локомотив», не может объяснить, почему в казанском клубе на него не рассчитывали в последнее время. В этом сезоне он принял участие лишь в одном матче — в Кубке России против «Читы».