Панченко остается в «Динамо», «Спартак» берет легионеров на перспективу

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«ДИНАМО» ДОГОВОРИЛОСЬ С ПАНЧЕНКО.

Тема будущего лучшего на данный момент бомбардира ФНЛ Кирилла Панченко была одной из самых горячих на российском трансферном рынке. Рассматривался вариант возвращения форварда в ЦСКА, чей новый наставник Виктор Гончаренко не скрывал заинтересованности в футболисте. Молва отправляла Панченко и в «Локомотив», где теперь работает его отец Виктор. Финансовые проблемы «Динамо» эти слухи лишь усиливали, но бело-голубые сумели сохранить одного из своих ключевых игроков. Клуб согласовал с Кириллом условия личного контракта, и воспользуется опцией выкупа его трансфера по окончании срока аренды. По данным «СЭ», договор будет рассчитан на три года.

— Мы очень рады, что Панченко принял наше предложение, — прокомментировал это событие для клубной пресс-службы гендиректор «Динамо» Евгений Муравьева. — Изначально было недостаточно желания «Динамо» выкупить трансфер Панченко у ЦСКА, Кирилл должен был сам согласиться остаться у нас. Это квалифицированный нападающий, доказавший, что он сильный футболист. Нечасто бывает, что игрок, находящийся в аренде проявляет себя с лучшей стороны. Мы не раз говорили, что «Динамо» сейчас нельзя считать финансово благополучным клубом, однако проведенная работа доказывает, что в этих реалиях можно добиваться поставленных результатов.

Кстати, ЦСКА, в свою очередь, не начинал переговоров с «Динамо» по выкупу трансфера арендованного полузащитника Алексея Ионова.

ЗАЩИТНИКИ ДЛЯ «ЛОКО» И «КРАСНОДАРА».

Не стали дожидаться последнего дня и в «Локомотиве», подписав контракт с Соломоном Кверквелия, который арендован до конца текущего сезона. Защитник, несколько лет считавшийся ключевой фигурой в обороне «Рубина» и прилично смотревшийся на предсезонных сборах казанцев, пока не сыграл в этом чемпионате ни одного матча. В Черкизово у футболиста сборной Грузии такая возможность будет.

А вот «Краснодар» берет игрока на перспективу. По информации «СЭ», в ближайшее время игроком «быков» станет Алексея Грицаенко. Этого футболиста хотел подписать лишившийся Георгия Джикия «Амкара», но никак не мог связаться с руководством переживающего непростые времена «Луча-Энергии». Судя по всему, краснодарцам это удалось. Не исключено, что Грицаенко присоединится к новой команде по окончании сезона, а в этом уже на правах аренды продолжит выступления в ФНЛ, где на его счету значатся 24 матча и 3 забитых мяча.

ГАСИЛИН НЕ ПРОЩАЕТСЯ С «ЗЕНИТОМ».

«Амкар» можно поздравить с подписанием нападающего молодежной сборной России Алексея Гасилина. Пермяки принципиально не хотели вести речь об аренде футболиста, напирая на то, что не хотят готовить игроков для других клубов. В результате форвард переезжает в Пермь, договорившись с уральцами о рассчитанном на 3,5 года контракте.

Пожалуй, этот переход по духу стал на сто процентов футбольным. Успешно выступавший в Германии за вторую команду «Шальке» и в первенстве ФНЛ за «Зенит-2» 20-летний Гасилин не имел реальных шансов прямо сейчас пробиться в основу сине-бело-голубых, зато теперь окажется в команде, где на него рассчитывают, да еще и в руках прекрасно развивающего игроков Гаджи Гаджиева. При этом у «Зенита» есть приоритетное право обратного выкупа игрока — как у «Реала», решившего вернуть прекрасно игравшего в «Ювентусе» Альваро Морату.

Вот и Гасилин не прощается с родным клубом. В своем «Инстаграме» он написал много теплых слов в адрес «Зенита», его академии, тренеров фарм-клуба и объяснил принятое решение: «Жизнь такая штука, которая ставит перед нами выбор: я хочу расти как профессиональный футболист и поэтому принял решение перейти в другой клуб! Всем большое спасибо! Я не говорю прощай, я говорю до свидания!».

ЖДЕМ ФОРВАРДА ИЗ «ГАМБУРГА»?

Немецкое издание Bild утверждает, что карьеру в России может продолжить нападающий «Гамбург» Пьер-Мишель Ласогга. Его контракт с «северянами» действует до 2019 года, новое соглашение клуб предлагать не собирается, поэтому уход 25-летнего форварда именно сейчас весьма реален. РФПЛ называется одним из возможных мест работы Ласогги наряду с Китаем, где трансферное окно захлопнется в последний день февраля. Как расценивать эту информацию? Это может быть и попыткой журналистов сыграть в угадайку, и вбросом агентов, пытающихся «на флажке» предложить услуги своего клиента. Между тем, Ласогга проводит не самый удачный сезон. А ведь три года назад сразу после перехода из «Герты» он забил в бундеслиге 13 мячей и однажды заслужил вызов в расположение сборной Германии. В этом же сезоне Пьер-Мишель при 13 выходах на поле в чемпионате ограничился пятью попаданиями в стартовый состав, а единственный мяч забил в кубковом турнире клубу третьего дивизиона.

«СПАРТАК» ПРЕДСТАВИЛ НОВИЧКОВ, ДУМБЬЯ ЖДУТ В ТУЛЕ.

«Спартак», в течение двух дней официально объявил о том, что было секретом полишинеля, ведь в Замбии и Португалии давно сообщили о подписании контрактов с форвардами Джуниором Фэшном Сакалой и Идрисом Самбу. Но не обошлось без сюрприза в лице третьего джокера московского клуба, которым стал 18-летний камерунский защитник Одри Йола Зепатта, ранее выступавший на родине за «Юниверсал Старс».

Не имеющий в «Ростове» серьезной игровой практики полузащитник Мусса Думбья может стать игроком «Арсенала», хотя поначалу речь шла о том, что донской клуб до конца сезона отдаст малийца в аренду «Анжи».

В «Урал» вернулся 30-летний нападающий Эдгар Манучарян, выступавший за «шмелей» в течение пяти лет и забивший за это время 24 мяча. По окончании прошлого сезона он покинул Екатеринбург, однако карьера в Таиланде, где армянский форвард был футболистом «Радчабури», не сложилась.