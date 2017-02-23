Панченко остается в «Динамо», «Спартак» берет легионеров на перспективу
«СЭ» представляет обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка.
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«ДИНАМО» ДОГОВОРИЛОСЬ С ПАНЧЕНКО.
Тема будущего лучшего на данный момент бомбардира ФНЛ Кирилла Панченко была одной из самых горячих на российском трансферном рынке. Рассматривался вариант возвращения форварда в ЦСКА, чей новый наставник Виктор Гончаренко не скрывал заинтересованности в футболисте. Молва отправляла Панченко и в «Локомотив», где теперь работает его отец Виктор. Финансовые проблемы «Динамо» эти слухи лишь усиливали, но
— Мы очень рады, что Панченко принял наше предложение, — прокомментировал это событие для клубной
Кстати, ЦСКА, в свою очередь, не начинал переговоров с «Динамо» по выкупу трансфера арендованного полузащитника Алексея Ионова.
ЗАЩИТНИКИ ДЛЯ «ЛОКО» И «КРАСНОДАРА».
Не стали дожидаться последнего дня и в «Локомотиве», подписав контракт с Соломоном Кверквелия, который арендован до конца текущего сезона. Защитник, несколько лет считавшийся ключевой фигурой в обороне «Рубина» и прилично смотревшийся на предсезонных сборах казанцев, пока не сыграл в этом чемпионате ни одного матча. В Черкизово у футболиста сборной Грузии такая возможность будет.
А вот «Краснодар» берет игрока на перспективу. По информации «СЭ», в ближайшее время игроком «быков» станет Алексея Грицаенко. Этого футболиста хотел подписать лишившийся Георгия Джикия «Амкара», но никак не мог связаться с руководством переживающего непростые времена «Луча-Энергии». Судя по всему, краснодарцам это удалось. Не исключено, что Грицаенко присоединится к новой команде по окончании сезона, а в этом уже на правах аренды продолжит выступления в ФНЛ, где на его счету значатся 24 матча и 3 забитых мяча.
ГАСИЛИН НЕ ПРОЩАЕТСЯ С «ЗЕНИТОМ».
«Амкар» можно поздравить с подписанием нападающего молодежной сборной России Алексея Гасилина. Пермяки принципиально не хотели вести речь об аренде футболиста, напирая на то, что не хотят готовить игроков для других клубов. В результате форвард переезжает в Пермь, договорившись с уральцами о рассчитанном на 3,5 года контракте.
Пожалуй, этот переход по духу стал на сто процентов футбольным. Успешно выступавший в Германии за вторую команду «Шальке» и в первенстве ФНЛ за «Зенит-2» 20-летний Гасилин не имел реальных шансов прямо сейчас пробиться в основу
Вот и Гасилин не прощается с родным клубом. В своем «Инстаграме» он написал много теплых слов в адрес «Зенита», его академии, тренеров
ЖДЕМ ФОРВАРДА ИЗ «ГАМБУРГА»?
Немецкое издание Bild утверждает, что карьеру в России может продолжить нападающий «Гамбург»
«СПАРТАК» ПРЕДСТАВИЛ НОВИЧКОВ, ДУМБЬЯ ЖДУТ В ТУЛЕ.
«Спартак», в течение двух дней официально объявил о том, что было секретом полишинеля, ведь в Замбии и Португалии давно сообщили о подписании контрактов с форвардами Джуниором Фэшном Сакалой и Идрисом Самбу. Но не обошлось без сюрприза в лице третьего джокера московского клуба, которым стал 18-летний камерунский защитник Одри Йола Зепатта, ранее выступавший на родине за «Юниверсал Старс».
Не имеющий в «Ростове» серьезной игровой практики полузащитник Мусса Думбья может стать игроком «Арсенала», хотя поначалу речь шла о том, что донской клуб до конца сезона отдаст малийца в аренду «Анжи».
В «Урал» вернулся 30-летний нападающий Эдгар Манучарян, выступавший за «шмелей» в течение пяти лет и забивший за это время 24 мяча. По окончании прошлого сезона он покинул Екатеринбург, однако карьера в Таиланде, где армянский форвард был футболистом «Радчабури», не сложилась.
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