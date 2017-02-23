ФК «Амкар» проведет товарищеские матчи с минским «Динамо» и «Текстильщиком»

Сбор «Амкара» в турецком Белеке продлится с 24 февраля по 3 марта. С «Динамо» пермяки встретятся 25 февраля, с «Текстильщиком», который возглавляет покинувший в феврале тренерский штаб пермяков Вадим Евсеев, — 28 февраля.

По окончании сбора «Амкар» вылетит на гостевой матч 18-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом», который пройдет 5 марта.