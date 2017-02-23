ФК «Амкар» проведет товарищеские матчи с минским «Динамо» и «Текстильщиком»
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Пермский «Амкар» на заключительном учебно-тренировочном сборе проведет товарищеские матчи с минским «Динамо» и ивановским «Текстильщиком», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Сбор «Амкара» в турецком Белеке продлится с 24 февраля по 3 марта. С «Динамо» пермяки встретятся 25 февраля, с «Текстильщиком», который возглавляет покинувший в феврале тренерский штаб пермяков Вадим Евсеев, — 28 февраля.
По окончании сбора «Амкар» вылетит на гостевой матч 18-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом», который пройдет 5 марта.
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