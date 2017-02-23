Соломон Кверквелия: «Локомотив» для меня — шаг вперёд
Защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия, который перешёл из «Рубина» в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона, поделился эмоциями от смены команды.
«Локомотив» — большой вызов для меня, шаг вперёд. Из разговора с главным тренером Юрием Сёминым я понял, как мы будем работать, в какой роли он меня видит. Вера тренера окрыляет. В ближайшее время приступаю к тренировкам с командой, постараюсь сразу же влиться в коллектив.
У меня самые приятные воспоминания о стадионе. Я много раз играл здесь против «Локо», и атмосфера всегда была праздничная, футбольная. Будет интересно ощутить себя в Черкизове как дома, — цитирует Кверквелию сайт «Локомотива».
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