Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28877616/
23 февраля 2017, 22:28 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Соломон Кверквелия: «Локомотив» для меня — шаг вперёд

Защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия, который перешёл из «Рубина» в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона, поделился эмоциями от смены команды.

«Локомотив» — большой вызов для меня, шаг вперёд. Из разговора с главным тренером Юрием Сёминым я понял, как мы будем работать, в какой роли он меня видит. Вера тренера окрыляет. В ближайшее время приступаю к тренировкам с командой, постараюсь сразу же влиться в коллектив.

У меня самые приятные воспоминания о стадионе. Я много раз играл здесь против «Локо», и атмосфера всегда была праздничная, футбольная. Будет интересно ощутить себя в Черкизове как дома, — цитирует Кверквелию сайт «Локомотива».

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Футболист «Рубина» Кверквелия перешел в «Локомотив» на правах аренды

Футболист «Рубина» Кверквелия перешел в «Локомотив» на правах аренды

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Защитник казанского «Рубина» Соломон Кверквелия перешел в футбольный клуб «Локомотив» на правах аренды до конца сезона и будет выступать под 33 номером. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
22 Февраля

Таблица трансферов ФНЛ на 22 февраля

Очки будем считать в мае, или что ждать от "СКА-Хабаровск"?

Молодая "Евпатория" – футбольная столица Крыма