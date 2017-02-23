Футболист «Рубина» Кверквелия перешел в «Локомотив» на правах аренды

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«Локомотив» — большой вызов для меня, шаг вперед. Из разговора с главным тренером Юрием Семиным я понял, как мы будем работать, в какой роли он меня видит. Вера тренера окрыляет. В ближайшее время приступаю к тренировкам с командой, постараюсь сразу же влиться в коллектив, — заявил 25-летний Кверквелия в интервью клубной пресс-службе.

Права на Кверквелию принадлежат «Рубину» с 2011 года, и с тех пор он провел за команду 87 игр (три гола). Перед началом текущего сезона казанцев возглавил испанец Хави Грасия, грузинский защитник потерял место в составе и не принял участия ни в одной встрече.