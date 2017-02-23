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23 февраля 2017, 21:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Рубина» Кверквелия перешел в «Локомотив» на правах аренды

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Защитник казанского «Рубина» Соломон Кверквелия перешел в футбольный клуб «Локомотив» на правах аренды до конца сезона и будет выступать под 33 номером. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

В этом сезоне грузинский защитник потерял место в составе Рубина и не принял участия ни в одной встрече. Увеличить
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«Локомотив» — большой вызов для меня, шаг вперед. Из разговора с главным тренером Юрием Семиным я понял, как мы будем работать, в какой роли он меня видит. Вера тренера окрыляет. В ближайшее время приступаю к тренировкам с командой, постараюсь сразу же влиться в коллектив, — заявил 25-летний Кверквелия в интервью клубной пресс-службе.

Права на Кверквелию принадлежат «Рубину» с 2011 года, и с тех пор он провел за команду 87 игр (три гола). Перед началом текущего сезона казанцев возглавил испанец Хави Грасия, грузинский защитник потерял место в составе и не принял участия ни в одной встрече.

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