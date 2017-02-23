Футболист «Рубина» Кверквелия перешел в «Локомотив» на правах аренды
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Защитник казанского «Рубина» Соломон Кверквелия перешел в футбольный клуб «Локомотив» на правах аренды до конца сезона и будет выступать под 33 номером. Об этом сообщает
пресс-служба московского клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Локомотив» — большой вызов для меня, шаг вперед. Из разговора с главным тренером Юрием Семиным я понял, как мы будем работать, в какой роли он меня видит. Вера тренера окрыляет. В ближайшее время приступаю к тренировкам с командой, постараюсь сразу же влиться в коллектив, — заявил 25-летний Кверквелия в интервью клубной
Права на Кверквелию принадлежат «Рубину» с 2011 года, и с тех пор он провел за команду 87 игр (три гола). Перед началом текущего сезона казанцев возглавил испанец Хави Грасия, грузинский защитник потерял место в составе и не принял участия ни в одной встрече.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter