«Спартак» пополнил состав камерунским защитником Зепаттой

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В конце января сообщалось, что Зепатта находится с молодёжной командой «Спартака» на сборе, который проходил на Кипре. Футболист выступал за «Юниверсал Старс» с 2014 года.

Этой зимой «Спартак» уже пополнился голкипером Александром Селиховым и защитником Георгием Джикией, полузащитником Александром Самедовым, а также форвардами Луисом Адриано и Идрисой Самбу.