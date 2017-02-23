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23 февраля 2017, 21:32 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Спартак» пополнил состав камерунским защитником Зепаттой

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Спартак» и камерунский клуб «Юниверсал Старс» подписали трансферный контракт о переходе в московский клуб 18-летнего защитника Одри Йолы Зепатты.

Спартак и камерунский клуб <span class=error>Юниверсал</span> <span class=error>Старс</span> подписали трансферный контракт о переходе в московский клуб 18-летнего защитника <span class=error>Одри</span> <span class=error>Йолы</span> <span class=error>Зепатты</span>. Увеличить
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В конце января сообщалось, что Зепатта находится с молодёжной командой «Спартака» на сборе, который проходил на Кипре. Футболист выступал за «Юниверсал Старс» с 2014 года.

Этой зимой «Спартак» уже пополнился голкипером Александром Селиховым и защитником Георгием Джикией, полузащитником Александром Самедовым, а также форвардами Луисом Адриано и Идрисой Самбу.

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