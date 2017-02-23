«Спартак» пополнил состав камерунским защитником Зепаттой
«Спартак» и камерунский клуб «Юниверсал Старс» подписали трансферный контракт о переходе в московский клуб 18-летнего защитника Одри Йолы Зепатты.
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В конце января сообщалось, что Зепатта находится с молодёжной командой «Спартака» на сборе, который проходил на Кипре. Футболист выступал за «Юниверсал Старс» с 2014 года.
Этой зимой «Спартак» уже пополнился голкипером Александром Селиховым и защитником Георгием Джикией, полузащитником Александром Самедовым, а также форвардами Луисом Адриано и Идрисой Самбу.
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