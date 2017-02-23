Футболисты «Анжи» проиграли казахстанскому «Атырау» в товарищеском матче на сборе

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась поражением российской команды со счетом 0:1. Заключительный матч на сборе махачкалинцы проведут 25 февраля против «Иртыша».

Сбор «Анжи» завершится 27 февраля. В этот же день команда отправится прямым рейсом на матч ¼ финала Кубка России с «Уфой», который состоится 1 марта в Уфе.