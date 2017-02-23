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23 февраля 2017, 19:44 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Анжи» проиграли казахстанскому «Атырау» в товарищеском матче на сборе

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Футболисты махачкалинского «Анжи» проиграли казахстанскому клубу «Атырау» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась поражением российской команды со счетом 0:1. Заключительный матч на сборе махачкалинцы проведут 25 февраля против «Иртыша».

Сбор «Анжи» завершится 27 февраля. В этот же день команда отправится прямым рейсом на матч ¼ финала Кубка России с «Уфой», который состоится 1 марта в Уфе.

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