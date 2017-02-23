Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28876505/
23 февраля 2017, 19:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» подтвердил переход 18-летнего форварда «Порту» Самбу

«Спартак» и «Порту» подписали трансферный контракт о переходе в московский клуб 18-летнего форварда Идрисы Сиди Самбу, сообщает официальный сайт красно-белых.

Срок контракта не разглашается, однако ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 3,5 года.

Самбу — воспитанник лиссабонского «Спортинга». С 2015 года португалец выступал за «Порту» U19. В феврале 2016 года он провёл один матч за «Порту Б», который стал в прошлом году чемпионом Ледман Лиги Про. В нынешнем сезоне Самбу провёл две встречи в Юношеской лиге УЕФА. С 2013 по 2016 год нападающий играл за юношеские сборные Португалии (U15, U16, U17, U18).

Порту
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Амкар» заключил контракт с форвардом Гасилиным на 3,5 года

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Пермский футбольный клуб «Амкар» договорился о переходе нападающего Алексея Гасилина, с которым заключен контракт на три с половиной года, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор уральцев Игорь Резвухин.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»