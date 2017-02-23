«Спартак» подтвердил переход 18-летнего форварда «Порту» Самбу

Срок контракта не разглашается, однако ранее сообщалось, что соглашение будет рассчитано на 3,5 года.



Самбу — воспитанник лиссабонского «Спортинга». С 2015 года португалец выступал за «Порту» U19. В феврале 2016 года он провёл один матч за «Порту Б», который стал в прошлом году чемпионом Ледман Лиги Про. В нынешнем сезоне Самбу провёл две встречи в Юношеской лиге УЕФА. С 2013 по 2016 год нападающий играл за юношеские сборные Португалии (U15, U16, U17, U18).