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23 февраля 2017, 19:32 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Томи» уступили казахстанскому «Жетысу» в контрольном матче на сборе

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Футболисты «Томи» уступили казахстанскому клубу «Жетысу» в контрольном матче на сборе в Турции.

Встреча, прошедшая в четверг, завершился поражением российской команды со счетом 1:3. Единственный мяч в составе «Томи» забил на 43-й минуте Антон Макурин.

Заключительный контрольный матч «Томь» проведет 26 февраля против еще одного клуба из Казахстана — «Окжетпеса».

После 17 туров в чемпионате России томская команда набрала девять очков и занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

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