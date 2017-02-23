Футболисты «Томи» уступили казахстанскому «Жетысу» в контрольном матче на сборе

Встреча, прошедшая в четверг, завершился поражением российской команды со счетом 1:3. Единственный мяч в составе «Томи» забил на 43-й минуте Антон Макурин.

Заключительный контрольный матч «Томь» проведет 26 февраля против еще одного клуба из Казахстана — «Окжетпеса».

После 17 туров в чемпионате России томская команда набрала девять очков и занимает последнюю строчку в турнирной таблице.