«Рубин» обыграл «Мьёндален» в товарищеском матче

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Встреча закончилась победой российской команды со счётом 1:0. В составе «Рубина» единственный мяч на 68-й минуте записал на свой счёт Мийо Цакташ.



«Рубин» после 17 туров РФПЛ располагается на девятом месте в турнирной таблице. «Мьёндален» по итогам прошлого сезона второго норвежского дивизиона занял шестую строчку в таблице.