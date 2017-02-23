«Рубин» обыграл «Мьёндален» в товарищеском матче
В рамках подготовки ко второй части сезона российской
Премьер-Лиги «Рубин» провёл товарищескую встречу в Ла Манге (Испания) с норвежским клубом «Мьёндален».
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Встреча закончилась победой российской команды со счётом 1:0. В составе «Рубина» единственный мяч на 68-й минуте записал на свой счёт Мийо Цакташ.
«Рубин» после 17 туров РФПЛ располагается на девятом месте в турнирной таблице. «Мьёндален» по итогам прошлого сезона второго норвежского дивизиона занял шестую строчку в таблице.
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