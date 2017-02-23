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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28875770/
23 февраля 2017, 18:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» обыграл «Мьёндален» в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Рубин» провёл товарищескую встречу в Ла Манге (Испания) с норвежским клубом «Мьёндален».

В рамках подготовки ко второй части сезона российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Рубин провёл товарищескую встречу в Ла <span class=error>Манге</span> (Испания) с норвежским клубом <span class=error>Мьёндален</span>. Увеличить
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Встреча закончилась победой российской команды со счётом 1:0. В составе «Рубина» единственный мяч на 68-й минуте записал на свой счёт Мийо Цакташ.

«Рубин» после 17 туров РФПЛ располагается на девятом месте в турнирной таблице. «Мьёндален» по итогам прошлого сезона второго норвежского дивизиона занял шестую строчку в таблице.

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