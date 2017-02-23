«Амкар» заключил контракт с форвардом Гасилиным на 3,5 года

Ранее 20-летний Гасилин выступал за санкт-петербургский «Зенит», а в сезоне-2015/16 на правах аренды защищал цвета второй команды немецкого «Шальке». В текущем сезоне Гасилин выступал в Футбольной национальной лиге за «Зенит-2», забив 8 мячей в 19 матчах.

«Мы договорились о переходе Гасилина, срок контракта три с половиной года. Я думаю, на этом трансферная кампания “Амкара” закончена», — сказал Резвухин по телефону.

«Амкар» после 17 туров набрал 27 очков и занимает шестое место в чемпионате России.