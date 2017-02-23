«Амкар» заключил контракт с форвардом Гасилиным на 3,5 года
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Пермский футбольный клуб «Амкар» договорился о переходе нападающего Алексея Гасилина, с которым заключен контракт на три с половиной года, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор уральцев Игорь Резвухин.
Ранее 20-летний Гасилин выступал за
«Мы договорились о переходе Гасилина, срок контракта три с половиной года. Я думаю, на этом трансферная кампания “Амкара” закончена», — сказал Резвухин по телефону.
«Амкар» после 17 туров набрал 27 очков и занимает шестое место в чемпионате России.
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