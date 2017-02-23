«Зенит» и «Црвена Звезда» заключили соглашение о сотрудничестве

Документ предусматривает активное взаимодействие клубов по вопросам, связанным с подготовкой, организацией и проведением матчей, а также обмен знаниями и опытом в области развития возможностей для тренировки и повышения мастерства игроков основных и молодёжных команд.



«Зенит» и «Црвена Звезда» также договорились о совместных действиях в рамках сотрудничества с футбольными школами, академиями и представителями спортсменов, а также при решении трансферных вопросов.



«Для обеспечения успешной реализации соглашения клубы будут проводить совместные совещания и консультации на всех уровнях. В рамках сотрудничества будут созданы рабочие группы и комиссии, в задачи которых войдёт подготовка и подписание дальнейших соглашений и договоров. Кроме того, в соглашении предусмотрено проведение товарищеских матчей и благотворительных турниров», — говорится на официальном сайте «Зенита».