Манучарян вернулся в «Урал»

Новичок, который накануне подписал личное соглашение с «Уралом», уже присоединился к команде на тренировочном сборе на Кипре. Он будет играть за клуб под 99-м номером.

Манучарян выступал за «Урал» с 2011 по 2016 год, сыграв в общей сложности 88 матчей и забив 24 мяча. Покинув екатеринбургскую команду, форвард перешел в таиландский клуб «Ратчабури», однако так и не провел за него ни одной встречи. Ранее он также защищал цвета голландских «Аякса», «Харлема», АГОВВ и армянского «Пюника». В активе 30-летнего Манучаряна 50 игр и 9 мячей за сборную Армении.