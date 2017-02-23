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23 февраля 2017, 16:17 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Манучарян вернулся в «Урал»

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Армянский нападающий Эдгар Манучарян подписал контракт с «Уралом», сообщатся на официальном сайте екатеринбургской команды.

Новичок, который накануне подписал личное соглашение с «Уралом», уже присоединился к команде на тренировочном сборе на Кипре. Он будет играть за клуб под 99-м номером.

Манучарян выступал за «Урал» с 2011 по 2016 год, сыграв в общей сложности 88 матчей и забив 24 мяча. Покинув екатеринбургскую команду, форвард перешел в таиландский клуб «Ратчабури», однако так и не провел за него ни одной встречи. Ранее он также защищал цвета голландских «Аякса», «Харлема», АГОВВ и армянского «Пюника». В активе 30-летнего Манучаряна 50 игр и 9 мячей за сборную Армении.

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