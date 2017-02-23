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23 февраля 2017, 14:14 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: «Ростов» отложил покупку иранского футболиста Шекари до лета

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» отложил покупку иранского полузащитника Резы Шекари до летнего трансферного окна. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На прошлой неделе иранское агентство Tasnim сообщило, что «Ростов» договорился о приобретении 18-летнего полузащитника, у которого истек срок соглашения с клубом «Зоб Ахан», и тот подпишет контракт с ростовчанами после того, как пройдет медицинское обследование.

«У “Ростова” не получится его приобрести в это трансферное окно. У игрока возникли проблемы с оформлением документов. Стороны вернутся к этому вопросу летом», — сообщил источник.

В 2015 году Шекари вошел в список 50 лучших молодых игроков по версии английской газеты Guardian. По данным Тasnim, футболистом также интересовались английский «Лестер» и швейцарский «Базель».

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