Источник: «Ростов» отложил покупку иранского футболиста Шекари до лета

На прошлой неделе иранское агентство Tasnim сообщило, что «Ростов» договорился о приобретении 18-летнего полузащитника, у которого истек срок соглашения с клубом «Зоб Ахан», и тот подпишет контракт с ростовчанами после того, как пройдет медицинское обследование.

«У “Ростова” не получится его приобрести в это трансферное окно. У игрока возникли проблемы с оформлением документов. Стороны вернутся к этому вопросу летом», — сообщил источник.

В 2015 году Шекари вошел в список 50 лучших молодых игроков по версии английской газеты Guardian. По данным Тasnim, футболистом также интересовались английский «Лестер» и швейцарский «Базель».