Футболист «Гамбурга» Ласогга может перейти в один из российских клубов
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Нападающий немецкого футбольного клуба «Гамбург»
Пьер-Мишель Ласогга может стать игроком одной из российских команд. Об этом сообщает издание Bild.
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Отмечается, что 25-летний футболист недоволен своим положением в команде. Также игрок рассматривает предложения из Китая.
Ласогга выступает за «Гамбург» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате и Кубке Германии, отметившись одним забитым мячом.
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