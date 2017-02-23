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23 февраля 2017, 11:32 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Гамбурга» Ласогга может перейти в один из российских клубов

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Нападающий немецкого футбольного клуба «Гамбург» Пьер-Мишель Ласогга может стать игроком одной из российских команд. Об этом сообщает издание Bild.

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Отмечается, что 25-летний футболист недоволен своим положением в команде. Также игрок рассматривает предложения из Китая.

Ласогга выступает за «Гамбург» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате и Кубке Германии, отметившись одним забитым мячом.

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