Футболист «Гамбурга» Ласогга может перейти в один из российских клубов

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Отмечается, что 25-летний футболист недоволен своим положением в команде. Также игрок рассматривает предложения из Китая.

Ласогга выступает за «Гамбург» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате и Кубке Германии, отметившись одним забитым мячом.